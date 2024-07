GT2 European Series: a Hockenheim dominio KTM con Koch-Kofler, la Maserati LP Racing vince in Am

HOCKENHEIM – Bottino pieno per Reinhard Kofler e Martin Koch nella tappa tedesca del Fanatec GT2 European Series. La coppia del Team MZR ha infatti vinto entrambe le gare andate in scena sul circuito di Hockenheim prendendo il comando della classifica di campionato. La KTM X-Bow si è rivelata imbattibile sul tracciato tedesco sfruttando anche le disavventure che hanno colpito la coppia della Maserati LP Racing Leonardo Gorini e Carlo Tamburini. Ad alleviare il difficile fine settimana nel box del Tridente ci ha pensato Philippe Prette che, nella prima manche, ha conquistato la vittoria in classe Am.

Gara 1 ha visto Gilles Vannelet in grande spolvero. Il pilota della Mercedes Akkodis ASP, ha superato il poleman Prette nel corso del primo giro provando a prendere il largo. Partito dall’ultima fila, per via di un problema all’ABS riscontrato sulla sua Maserati MC12 GT2 nel corso delle qualifiche, Gorini nel tentativo di rimonta ha tamponato Mauro Ricci. Sia lo svizzero dell’LP Racing che il pilota della Mercedes sono stati costretti al ritiro. Vannelet ha mantenuto il comando fino al pit-stop prima di cedere il volante a Jan-Luc Beaubelique. Ad approfittarne è stato Prette che, complice una sosta più veloce, è riuscito a riprendere la prima posizione.

Alle spalle si è assistito alla rimonta della coppia del Team MZR. Autore di un buon primo stint, Koch ha ceduto la KTM a Kofler che ha proseguito il compito sorpassando dapprima Beaubelique e poi, negli ultimi minuti, Prette tagliando per primo il traguardo. Secondo, il francese della Maserati LP Racing ha quindi ottenuto la vittoria in classe Am. Loris Hezemans, in coppia con Eric De Doncker, ha sorpassato all’ultimo Beaubelique conquistando l’ultimo gradino del podio. A completare la top 5 l’Audi griffata LP Racing dei consistenti Stéphane Ratel e Stefan Rosina.

Gara 2 ha offerto il primo colpo di scena già prima della partenza. Infatti un problema al semiasse dell’Audi R8 GT2 ha tolto di mezzo i poleman Pierre Kaffer e Michael Dopplemayr. Così a scattare dalla prima piazzola è stato Kofler. L’austriaco, dopo aver condotto magistralmente le operazioni, ha ceduto il volante della KTM X-Bow a Koch che, nonostante un periodo di neutralizzazione, ha mantenuto il comando fin sotto la bandiera a scacchi. Doppietta KTM con Thomas Andersen e Simon Birch secondi al traguardo.

Grande prestazione da parte di Vannelet e Beaubelique. Partiti dall’ultima fila, la coppia della Mercedes ha ottenuto il terzo posto assoluto, nonché vittoria di classe Am. Miglior risultato stagionale per Ratel e Rosina che hanno concluso al quarto posto davanti la Mercedes di Pascal Gibon e Christophe Bourret. Nonostante un problema tecnico, Prette è riuscito a conquistare il sesto posto assoluto, e terzo di classe Am. Gara tutta d’orgoglio per la coppia del team LP Racing. Partiti dalla pit lane, Gorini e Tamburini si sono resi protagonisti di una forsennata rimonta culminata al settimo posto con la loro Maserati MC12 GT2.

Concluso il quarto round, il Fanatec GT2 European Series si prende la pausa estiva prima di affrontare gli ultimi due appuntamenti di Monza, dal 20 al 22 settembre, e Barcellona a metà ottobre.

Fanatec GT2 European Series – Hockenheim: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2