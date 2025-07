GT2 European Series: Lamborghini domina a Spa, Maserati LP Racing vince in Am

SPA-FRANCORCHAMPS – Sotto un cielo incerto e con la pioggia a rendere ancora più insidiosa ogni curva, il GT2 European Series powered by Pirelli ha regalato due gare emozionati sulle Ardenne. L’iconico tracciato di Spa-Francorchamps ha visto, ancora una volta, brillare la coppia della Lamborghini Hurácan del team Mičánek Motorsport formata da Bronek Formanek e Stefan Rosina. L’equipaggio del Toro è stato il protagonista assoluto del fine settimana belga riuscendo a imporsi in entrambe le manche e allungando in classifica assoluta.

Gara 1 ha visto Formanek scattare dalla pole position. Il pilota ceco del Mičánek Motorsport è transitato per primo alla Source per poi scappare via lungo la velocissima compressione di Eau Rouge-Raidillon. Alle sue spalle il sempre costante Philippe Prette è salito al comando della classe Am con la Maserati MC20 GT2 di LP Racing. La leggera ma costante pioggia ha reso il primo stint più insidioso del previsto, ma la leadership del team Mičánek non è mai stata in discussione fino al momento della sosta ai box. Infatti il pit-stop si è rivelato leggermente più rapido del tempo minimo imposto, considerando anche i sette secondi di handicap accumulati per la vittoria di Zandvoort.

Rosina è rientrato in pista con un margine rassicurante, ma la direzione gara ha inflitto una penalità di 13 secondi per l’infrazione. Nonostante ciò, al termine del ciclo di soste la Lamborghini era ancora ampiamente in testa con ben 17 secondi di vantaggio su Prette e 20 sul più diretto avversario di classe ProAm, la Maserati del Dinamic Motorsport affidata a Mauro Calamia e Roberto Pampanini. Nonostante la pista sempre più scivolosa, Rosina è riuscito a gestire il margine conquistando la quarta vittoria stagionale.

Alle loro spalle, Calamia e Pampanini hanno chiuso secondi di classe, mentre a completare il podio ci ha pensato Mato Homola che, al volante della KTM X-Bow GT2 RTR divisa con Davit Kajaia, ha superato all’ultimo giro l’Audi R8 griffata LP Racing di Daniele Cazzaniga, in coppia con Gianluca Giorgi. Nella classe Am Prette non ha lasciato spazio agli avversari, firmando la quarta vittoria stagionale e la terza consecutiva. Il campione in carica ha preceduto Oliver Freymuth, sulla Lamborghini AKF Motorsport, e il duo della Mercedes Akkodis ASP formato da Pascal Gibon e Christophe Bourret.

Anche in Gara 2 il copione sembrava destinato a ripetersi. Questa volta è toccato a Rosina dettare il passo davanti alla Maserati MC20 GT2 di Calamia. Tuttavia, dopo poche tornate è arrivata una nuova penalità per l’alfiere del Mičánek, di cinque secondi per non aver rispettato le procedure nel corso del giro di formazione. Rosina ha prontamente risposto cercando di allungare sugli avversari.

Dopo la sosta obbligatoria, il comando è passato alla KTM X-Bow di Kajaia, seguita dalla Maserati di Pampanini e da Formanek. Il ceco della Lamborghini, con grande determinazione, ha superato dapprima Pampanini per poi lanciarsi all’inseguimento della KTM. A cinque minuti dalla bandiera a scacchi, Formanek ha piazzato il sorpasso decisivo a Les Combes chiudendo definitivamente la pratica. Con la quinta vittoria stagionale la coppia del Mičánek Motorsport ha esteso ulteriormente il vantaggio in campionato. Secondi al traguardo, Kajaia e Homola hanno centrato il miglior risultato stagionale, mentre la Maserati del Dinamic Motorsport ha completato il podio.

Finale thrilling in Am. Prette sembrava destinato a cogliere un nuovo successo, ma un problema al retrotreno della MC20 ha costretto il pilota della Maserati a un pit-stop prolungato estromettendolo dalla lotta per la vittoria. Ad approfittarne è stato Gibon salito al comando di classe con la MercedesAMG GT2. Il pilota del team Akkodis ASP, nelle ultime battute, è stato scavalcato da Petr Lisa. L’alfiere della KTM X-Bow del team RTR Projects, ha così conquistato il primo successo del campionato insieme a Viktor Mraz. Freymuth ha completato il podio, mentre Prette ha recuperato fino alla quarta posizione.

Con la doppia gara di Spa-Francorchamps andata in archivio, il GT2 European Series powered by Pirelli si prepara a tornare in pista a Misano, il prossimo fine settimana. Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, e al caldo della Riviera Romagnola, si assisterà all’unica tappa italiana del campionato europeo riservato alla GT2.

