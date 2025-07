GT2 European Series: Lamborghini vince a Misano, doppio successo di Maserati LP Racing in Am

MISANO – Tripudio della Motor Valley nella tappa italiana della GT2 European Series powered by Pirelli. Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli Lamborghini e Maserati hanno dominato la scena. Se il marchio del Toro sul tracciato di Misano ha ottenuto due vittorie assolute, grazie ai team ART-Line e DL Racing, il Tridente ha sbaragliato la concorrenza in classe Am grazie a Philippe Prette e alla squadra LP Racing.

In Gara 1 il debutto del team ART-Line è stato subito coronato dal successo. La nuova coppia formata da Shota Abkhazava ed Egor Orudzhev, al volante della Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, ha gestito la gara con esperienza e sangue freddo. A partire dalla pole position, però, è stato Prette che ha dettato il ritmo con la sua Maserati MC20 GT2 per gran parte della gara. L’alfiere del team LP Racing ha costruito un margine di tredici secondi nei primi venti minuti arrivando al pit-stop con un vantaggio ancora rassicurante.

Quando Orudzhev è salito in macchina, la pressione sul battistrada è aumentata giro dopo giro. Nonostante la differenza di categoria, Prette ha tenuto un passo incredibilmente costante, cedendo la leadership solo negli ultimi cinque minuti di gara. Il pilota ART-Line ha così potuto festeggiare una vittoria al debutto in ProAm con un margine di tre secondi e mezzo, mentre Prette, pur secondo assoluto, ha centrato senza rischi il quinto successo stagionale in classe Am.

A completare il podio in ProAm ci hanno pensato il duo Nil Montserrat e Alberto De Martin, su Mercedes AMG GT2, e la coppia della Lamborghini griffata DL Racing Diego Locanto e Luca Segù. Mentre in classe Am Luca Pirri e Stéphane Ratel, esattamente dopo un anno, hanno riportato l’Audi R8 GT2 del team LP Racing sul podio precedendo la KTM X-Bow della coppia del RTR Projects composta da Petr Lisa e Viktor Mraz.

In Gara 2, il team DL Racing ha fatto valere il fattore campo centrando una vittoria memorabile in ProAm grazie all’equipaggio tutto italiano formato da Locanto e Segù. Una partenza fulminea e un sorpasso deciso alla prima curva hanno permesso a Segù di portarsi in testa davanti a Montserrat, che dalla pole è scivolato addirittura in quinta posizione nei primi metri. Con un passo superiore, Segù ha accumulato un vantaggio di sette secondi prima di lasciare il volante a Locanto, che ha completato il lavoro con una guida impeccabile tagliando il traguardo con nove secondi di margine.

Alle loro spalle Roberto Pampanini, al volante della Maserati MC20 GT2 del DINAMIC Motorsport divisa con Mauro Calamia, ha conquistato un prezioso secondo posto. Al termine di una grande rimonta, la coppia del Mičánek Motorsport Bronek Formanek e Stefan Rosina ha conquistato il podio consolidando la leadership in campionato. Più complicata la giornata per ART-Line. I vincitori della prima manche sono stati penalizzati da un pit-stop lento e poi da un testacoda che ha relegato Abkhazava e Orudzhev in quarta posizione di classe.

In Am Prette ha confermato la sua supremazia completando la doppietta a Misano con un’altra prestazione impeccabile. Sempre al comando dal primo all’ultimo giro, Prette ha preceduto i compagni di squadra Pirri e Ratel che hanno regalato al team LP Racing una doppietta di classe. Il podio è stato chiuso dalla Mercedes AMG GT2 del team Akkodis ASP di Christophe Bourret e Pascal Gibon grazie ad un ritmo regolare e senza errori.

Con sei vittorie su sei gare disputate, Philippe Prette consolida ulteriormente la sua leadership nella classe Am, mentre in ProAm la lotta resta aperta con Formanek e Rosina ancora saldamente al comando nonostante un weekend più difficile del previsto. Ora lo sguardo si sposta in Spagna, dove il Circuito Ricardo Tormo di Valencia ospiterà la prossima tappa dal 19 al 21 settembre, primo di un doppio appuntamento iberico che si concluderà a Barcellona a metà ottobre.

