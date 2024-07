GT2 European Series: Maserati del LP Racing conquista la doppietta a Spa, a KTM la seconda gara

SPA-FRANCORCHAMPS – La storia della Maserati MC20 GT2 è legata a doppio filo con il celebre tracciato delle Ardenne. Fu proprio a Spa, esattamente un anno fa, che venne svelata la sportiva del Tridente a sancire il ritorno del celebre marchio modenese nelle competizioni Gran Turismo. A distanza di 12 mesi tale ricorrenza è stata festeggiata con una perentoria doppietta nel GT2 European Series. Il team LP Racing ha monopolizzato le prime due posizioni di gara 1 con Leonardo Gorini e Carlo Tamburini, al terzo successo stagionale, che hanno preceduto il compagno di squadra Philippe Prette, vincitore di classe Am. La seconda manche è andata invece alla KTM di Martin Koch e Reinhard Kofler.

Gara 1 ha visto scattare dalla pole Alexandre Leroy. Il pilota della Maserati TFT è subito scivolato al secondo posto, infatti a prendere le redini della gara è stato Gorini. Lo svizzero ha quindi esteso il suo margine prima di cedere il volante della MC20 GT2 a Tamburini. Quest’ultimo, nel suo turno di guida, ha però commesso un errore a Les Combes permettendo a Prette di farsi minaccioso alle sue spalle. Le due Maserati del team LP Racing hanno quindi proseguito appaiate fin sotto la bandiera a scacchi conquistando la doppietta.

La lotta per il terzo posto ha visto Simon Birch, in coppia con Thomas Andersen, avere la meglio a Fagnes su Jean-Luc Baubelique guadagnando così il gradino più basso del podio. Il pilota della Mercedes è poi scivolato nelle retrovie venendo sopravanzato anche da Kofler e dal poleman Leroy che, pur perdendo terreno, è riuscito a conquistare il secondo posto di classe Am. Al loro debutto nel GT2 European Series, sia la Ginetta G56 GTX, guidata da Lawrence Tomlinson, che la Lamborghini Huracan, affidata a Alfredo Hernandez Ortega, sono riuscite a conquistare la top 10.

Gara 2 ha visto Pierre Kaffer, scattato dalla pole, comandare le operazioni. L’alfiere dell’Audi griffata LP Racing ha subito preso il largo prima di cedere il volante a Michael Doppelmayr. Quest’ultimo, però, non è stato all’altezza del suo compagno di squadra venendo sopravanzato dagli avversari. A uscire sulla distanza è stato così Koch che, subentrato a Kofler sulla KTM X-BOW, ha sorpassato in rapida successione Doppelmayr ed Eric de Doncker conquistando la seconda vittoria stagionale e la testa del campionato.

Secondo posto assoluto, e vittoria di classe Am, per la Mercedes AMG di Baubelique e Gilles Vannelet. La coppia dell’Akkodis ASP ha preceduto la KTM di Andersen-Birch. Gara decisamente sfortunata per Maserati. A salvare l’onore della Casa di Modena è stato Leroy, sesto alle spalle della Mercedes di Pascal Gibon e Christophe Bourret. Il vincitore della prima manche Tamburini, verso metà gara, è stato tamponato da un avversario scivolando ottavo. Gorini ha quindi cercato di recuperare ma è stato costretto a una sosta supplementare per colpa di una foratura chiudendo decimo. Non è andata meglio a Prette, quindicesimo al traguardo dopo aver rimediato un contatto e una foratura nelle prime fasi di gara.

Giunto ormai al giro di boa, il prossimo appuntamento del Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli è previsto, dal 19 al 21 luglio, sul circuito di Hockenheim in Germania.

Fanatec GT2 European Series – Spa-Francorchamps: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2