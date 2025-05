GT2 European Series: Maserati domina a Zandvoort, Philippe Prette (LP Racing) conquista la doppietta in Am

ZANDVOORT – Il secondo appuntamento stagionale del GT2 European Series ha segnato il ritorno in grande stile della Maserati che ha monopolizzato il primo gradino del podio in entrambe le gare. Se nella prima manche è stato Philippe Prette a dominare la scena, Mauro Calamia e Roberto Pampanini sono stati gli assoluti protagonisti della seconda corsa andata in scena sullo storico tracciato olandese.

Gara 1 ha visto il dominio di Prette. Il campione in carica della classe Am ha scritto una pagina di storia del campionato GT2 European Series conquistando una vittoria assoluta a bordo della Maserati MC20 GT2 di LP Racing. Prette aveva già fatto parlare di sé in qualifica, ottenendo una sorprendente pole position grazie a un giro perfetto. Poi un, incidente nella seconda parte delle prove, aveva costretto il team LP Racing a un intenso lavoro di riparazione, ripagato con una prestazione perfetta.

Al via Prette ha costruito un solido vantaggio su Bronek Formanek, leader della Pro-Am con la Lamborghini del team Mičánek Motorsport. Al pit stop di metà gara, la Maserati MC20 era già saldamente in controllo della classifica Am e in lizza per il successo assoluto. L’insidia principale è arrivata nella seconda metà della corsa quando Stefan Rosina, subentrato a Formanek sulla Lamborghini Hurácan GT2, ha iniziato una rimonta furiosa. L’esperto pilota slovacco ha rapidamente ridotto il gap su Prette, che aveva gestito con intelligenza le gomme per tutta la seconda parte di gara. Il pilota Maserati ha saputo reagire nel momento decisivo, difendendosi con freddezza e tagliando il traguardo con meno di un secondo di margine su Rosina.

Alle loro spalle, il podio assoluto è stato completato da un’altra Maserati, quella del Dinamic Motorsport, affidata alla coppia Pampanini e Calamia. Nonostante un buon passo, una sosta ai box leggermente più lenta ha fatto perdere secondi preziosi al duo italo-svizzero, costretto a inseguire nella seconda metà di gara. Calamia ha comunque avuto la meglio nel confronto diretto con la Mercedes-AMG GT2 guidata da Nil Montserrat. A completare il podio della classe Pro-Am è arrivata la KTM X-Bow del team RTR Projects divisa da Mato Homola e Laura Kraihamer.

Gara 2 è stata ancora più combattuta. Questa volta la vittoria è andata alla coppia Pampanini–Calamia, che hanno riscattato il terzo posto di sabato con una prestazione decisamente aggressiva, soprattutto nel finale. La Maserati MC20 GT2 del Dinamic è rimasta per gran parte dei 60 minuti alle spalle della Lamborghini del Mičánek Motorsport, partita dalla pole con Rosina al volante. Il pilota slovacco ha provato a replicare la prestazione del giorno prima, prendendo subito un piccolo margine, ma Calamia non ha mai mollato la presa, tenendosi in scia e impedendo la fuga.

Le due vetture di testa hanno effettuato la sosta obbligatoria quasi contemporaneamente. Nonostante i tre secondi in meno di penalità da scontare per la Maserati, il cambio pilota ha lasciato Pampanini ancora dietro a Formanek, subentrato sulla Lamborghini. A quel punto è iniziato un lungo inseguimento, con il pilota italiano che ha messo pressione giro dopo giro senza però trovare uno spiraglio utile per l’attacco, complice anche la potenza della Lamborghini sul rettilineo principale.

La svolta è arrivata a poco più di due minuti dal termine, quando i due piloti hanno dovuto affrontare dei doppiaggi. Approfittando della confusione creata dal traffico, Pampanini ha sferrato l’attacco decisivo in staccata alla Tarzan, infilando Formanek all’interno con una manovra precisa e pulita. La vittoria è così andata alla Maserati, con il team Dinamic che ha conquistato il suo primo successo stagionale dopo il trionfo dello scorso anno a Barcellona.

Sul fronte Am, Prette ha confermato lo stato di forma visto nella prima gara. Partito ancora una volta con un ritmo superiore agli altri concorrenti della sua categoria, il francese ha chiuso terzo assoluto rifilando oltre un minuto ai diretti rivali. Per il pilota della Maserati di LP Racing, questo doppio successo consolida la sua leadership nella classifica di classe e lo conferma come uno dei protagonisti assoluti del campionato.

Alle sue spalle, il secondo posto è andato alla Mercedes-AMG di Akkodis ASP. Dopo una buona prima parte con Christophe Bourret al volante, è stato Pascal Gibon a fare la differenza nella seconda metà della gara, rimontando fino alla piazza d’onore grazie a un bel sorpasso all’ultimo giro sull’altra Mercedes-AMG di RTR Projects.

Con il doppio round di Zandvoort archiviato, il GT2 European Series si prepara ora per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: l’evento di Spa-Francorchamps, in programma dal 26 al 29 giugno, in concomitanza con la celebre 24 Ore.

GT2 European Series – Zandvoort: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2