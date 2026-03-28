GT2 European Series: Maserati schiera un poker di MC20 GT2, ai confermati LP Racing e Dinamic Motorsport si aggiunge il team i4Race

MODENA - La presenza di Maserati nel panorama delle competizioni GT a ruote coperte continua a crescere stagione dopo stagione. Dopo il trionfale campionato 2025, la Casa del Tridente rinnova il suo impegno nella GT2 European Series Powered by Pirelli. Anzi, più che una conferma si tratta di un rilancio perché, ad oggi, saranno ben quattro le MC20 GT2 che affronteranno i circuiti più celebri del Vecchio Continente.

Il 2026 segna un’anno importante per Maserati. Ricorre infatti il centenario dalla prima affermazione sportiva del marchio modenese, datata 1926, quando la Maserati Tipo 26 conquistò la propria classe alla Targa Florio con Alfieri Maserati al volante. Un’eredità che oggi si riflette in un programma corse che ha riportato la Casa del Tridente tra le principali protagoniste delle categorie GT internazionali.

Dopo il ritorno alle competizioni nel 2023 proprio nel GT2 European Series, l’espansione nel 2024 con la partecipazione all’Ultimate Cup Series e le recenti apparizioni Endurance, tra cui la 12 Ore del Mugello nella 24H Series, Maserati ha annunciando la presenza di quattro MC20 GT2 sulla griglia di partenza del campionato europeo 2026. Un numero destinato potenzialmente a crescere nei prossimi mesi, segno tangibile dell’interesse crescente attorno al progetto.

Tra le squadre protagoniste spicca la conferma di LP Racing, che prosegue il proprio legame con Maserati. Il team italiano schiererà nuovamente Philippe Prette, campione uscente della classe Am e già vincitore del titolo nel 2024. Accanto a lui ci sarà una seconda vettura iscritta nella classe ProAm e vedrà alternarsi al volante il giovane Niccolò Pirri, talento emergente proveniente dalla Formula 4 e pronto a mettersi in luce nel panorama GT, affiancato dall’esperto Thomas Yu Lee.

Confermata anche la presenza della squadra Dinamic Motorsport, che nel 2025 ha lottato fino alle battute finali per il titolo nella ProAm. L’equipaggio composto da Mauro Calamia e Roberto Pampanini rappresenta una delle coppie più solide e competitive del campionato GT2 Europeo ed è determinato a puntare ancora più in alto nella nuova stagione.

Alle due conferme si aggiunge la novità del team i4Race. Per la squadra belga si tratta del debutto assoluto nella serie continentale e scenderà in pista con una Maserati MC20 GT2 che verrà affidata ad un equipaggio che, al momento, vede già confermato il pilota belga Antoine Potty.

Il calendario 2026 del GT2 European Series Powered by Pirelli promette spettacolo su alcuni dei tracciati più importanti d’Europa. Il debutto avverrà nel Tempio della Velocità di Monza, a fine maggio, per poi spostarsi a Spa-Francorchamps a giugno. Dopo il ritorno in Italia a Misano, a luglio, la stagione proseguirà a settembre sul tracciato di Zandvoort, per concludersi in ottobre a Portimão.

Parallelamente, Maserati ha già confermato l’adesione al progetto SRO GT Academy. Un’iniziativa che offrirà al miglior pilota GT2 della stagione l’opportunità di competere, con un programma completamente finanziato, al volante di una vettura GT3 nella GT World Challenge Europe Endurance Cup 2027.

Vincent Biard, a capo di Maserati Corse, ha espresso tutto il suo entusiasmo: «Anche quest’anno avremo modo di dimostrare la nostra competitività nel GT2 European Series Powered by Pirelli. La storia di Maserati è fatta di corse e di successi, colti unendo eleganza ed anima sportiva. Le corse non sono per noi solo un’attività, ma la nostra origine ed è con questo spirito che abbiamo intrapreso il percorso della GT2 e in generale le nuove sfide nel motorsport, con l’estensione alle gare endurance grazie al kit dedicato. L’obiettivo per il 2026 nel campionato GT2 è confermare le performance dimostrate dalle nostre vetture cercando di lasciare il segno. Se arrivasse poi il titolo assoluto nell’anno del centenario sarebbe fantastico».