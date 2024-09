GT2 European Series, Monza: KTM risponde con Kofler-Koch, Maserati LP Racing tiene aperti i giochi con Gorini-Tamburini

Uno a uno e palla al centro nel Fanatec GT2 European Series. Se ieri nel Tempio della Velocità si era assistito al dominio Maserati, quest’oggi nell’Autodromo Nazionale di Monza a fare la differenza è stata la coppia del team MZR Reinhard Kofler e Martin Koch. L’equipaggio della KTM X-Bow GT2 ha dominato la gara dallo spegnimento dei semafori fin sotto la bandiera a scacchi precedendo la Maserati LP Racing di Carlo Tamburini e Leonardo Gorini.

Chiamato ad affrontare il primo stint, Kofler è riuscito a gestire al meglio la partenza tenendo a bada Pierre Kaffer. Dal fondo dello schieramento si è assistito allo scatto fulmineo di Tamburini. L’alfiere della Maserati MC20 GT2 si è istallato al quinto posto già al termine del primo giro. Velocissimo sul rettifilo principale, Tamburini ha avuto la meglio dapprima su Alexandre Leroy, al volante della MC20 del TFT Racing, e poi sul compagno di squadra Philippe Prette.

Liquidata anche la pratica Kaffer, superato alla staccata della prima variante, Tamburini ha messo del mirino il leader Kofler. Saldamente al comando, il portacolori della KTM non si è scomposto neppure quando la gara ha rischiato di essere neutralizzata per via del contattato tra Klaus Angerhofer e Jan Krabec. Il duello tra Kofler e Tamburini è proseguito sul filo dei millesimi, tuttavia il pilota Maserati non è riuscito a chiudere il divario arrivando all’apertura della finestra dei box staccato di tre secondi e mezzo.

Rientrati in contemporanea in pit-lane, i meccanici del team MRZ sono risultati più rapidi rispedendo in pista Koch con un margine di oltre cinque secondi su Gorini, a sua volta subentrato a Tamburini sulla MC20. Visibilmente claudicante prima di salire sulla KTM, Koch è riuscito a gestire il vantaggio sulla Maserati del team LP Racing fin sotto la bandiera a scacchi. Con 43 punti a dividere Koch-Kofler e Tamburini-Gorini, l’esito del campionato si deciderà nell’ultimo appuntamento di Barcellona.

Terzo posto per la coppia dell’Audi griffata LP Racing Philippe Chatelet e Kaffer, bravi a riscattarsi dopo essersi ritirati ieri per noie elettroniche. Sorpassando nelle ultime tornate Mauro Ricci, Gilles Vannelet, in coppia con Jean-Luc Beaubelique sulla Mercedes dell’Akkodis ASP, ha siglato il quarto posto assoluto nonché la vittoria in classe Am. Sfortunato Prette che, proprio nelle ultime curve, ha delaminato la posteriore sinistra della sua Maserati scivolando al nono posto assoluto. È andata peggio al diretto rivale al titolo in Am Leroy, costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver colpito la Mercedes AMG dell’incolpevole Christophe Bourret.

L’ultimo atto del Fanatec GT2 European Series andrà in scena tra meno di un mese sul circuito del Montmelò. Il tracciato che sorge alle porte di Barcellona, nel fine settimana del 13 ottobre, farà da palcoscenico alla sfida conclusiva tra la KTM di Koch-Kofler e la Maserati di Gorini-Tamburini.

Fanatec GT2 European Series – Monza Gara 2