GT2 European Series, Philippe Prette e LP Racing fanno la storia a Zandvoort: terzo titolo consecutivo con Maserati

ZANDVOORT - La GT2 European Series ha incoronato ancora una volta Philippe Prette. Il monegasco del team LP Racing ha conquistato per il terzo anno consecutivo il titolo di categoria nella Masters Cup al volante della Maserati GT2 entrando, così, nella storia del campionato come il primo pilota capace di mettere insieme tre corone consecutive. Un risultato particolarmente significativo anche per Maserati, nell’anno in cui il marchio del Tridente celebra il centenario della propria storia nel motorsport.

Il successo è arrivato al termine di un fine settimana nel quale Prette ha dettato, ancora una volta, la propria legge nella categoria. Dopo i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, quando la classe si chiamava Am Class, il monegasco ha chiuso i conti con un appuntamento d’anticipo grazie a due vittorie e altrettante pole position. Al termine del round olandese Prette è salito a 170 punti, contro i 114 del più immediato inseguitore, un margine sufficiente per rendere matematicamente inattaccabile la sua leadership.

Il sabato Prette ha iniziato dalla pole di categoria e ha concluso quarto assoluto, conquistando la prima vittoria della Masters Cup del weekend. La domenica, invece, la gara ha richiesto un ulteriore sforzo. Dopo essere ripartito dal pit-stop obbligatorio alle spalle del principale rivale Viktor Mraz, il pilota di LP Racing ha iniziato la rimonta e, a sei minuti dalla bandiera a scacchi, è tornato al comando della propria categoria, assicurandosi i punti necessari per il titolo. Il secondo posto assoluto, favorito anche da una penalità inflitta a un avversario, ha inoltre rappresentato il suo primo podio generale della stagione.

Il traguardo raggiunto a Zandvoort assume ancora maggiore valore guardando ai numeri delle ultime tre stagioni. Dall'inizio del 2024 Prette ha conquistato 18 vittorie di classe, costruendo una continuità che gli ha permesso di diventare il primo pilota nella storia della GT2 European Series a vincere tre titoli consecutivi. Un risultato condiviso con LP Racing, nel primo anno della partnership con Mapei, e Maserati.

Vincent Biard, a capo di Maserati Corse, ha così commentato il successo: «Tre titoli consecutivi rappresentano molto più di un risultato sportivo: sono la dimostrazione della competitività della Maserati GT2 e della sua capacità di garantire prestazioni costanti stagione dopo stagione. Questo successo, così speciale perché arrivato nell’anno in cui celebriamo i 100 anni del nostro iconico logo del Tridente e della nostra storia nel motorsport, conferma la validità del nostro approccio nelle gare GT. Vedere la GT2 continuare a vincere è la dimostrazione più concreta del valore che Maserati può offrire a chi sceglie di competere con il Tridente».

Ma Zandvoort ha regalato soddisfazioni importanti anche a Niccolò Pirri, protagonista con la Maserati MC20 GT2 condivisa con Thomas Yu Lee. Appena compiuti 18 anni, il pilota romano ha iniziato il weekend nel migliore dei modi, firmando il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere. Un risultato significativo soprattutto considerando il suo percorso: Pirri è alla prima stagione completa nella GT2 European Series dopo il passaggio dalle monoposto della Formula 4 alle vetture GT.

La velocità mostrata in prova si è poi tradotta in un risultato concreto in Gara 1, quando Pirri e Yu Lee hanno portato la Maserati al secondo posto della Pro-Am. La coppia ha confermato la posizione di partenza e regalato al team LP Racing e a Maserati un altro podio in un fine settimana già caratterizzato dal titolo di Prette.

Per Pirri, quindi, il risultato di Zandvoort rappresenta un ulteriore passaggio nella sua prima stagione completa nel mondo GT. Il diciottenne ha mostrato competitività sul giro secco e continuità in gara, lavorando al fianco di un pilota esperto come Thomas Yu Lee. Il secondo posto in Pro-Am è arrivato, inoltre, dopo un weekend nel quale la Maserati era stata immediatamente veloce, con il miglior crono assoluto nelle FP1, confermando le potenzialità del giovane pilota romano anche in un contesto internazionale.

In Gara 2 la coppia di LP Racing non è riuscita a ripetersi sul podio, chiudendo quarta nella Pro-Am, mentre il secondo posto di classe è andato alla Maserati del Dinamic Motorsport affidata a Mauro Calamia e Roberto Pampanini, protagonisti di una solida rimonta dalla sesta posizione.

A completare il quadro il dominio dalla Ginetta di Ethan Gialdini e Mikkel Njor, vincitrice di entrambe le gare e capace di conquistare anche il titolo Silver. La stagione della GT2 European Series non è però ancora terminata. L'ultimo appuntamento è in programma a Portimão, in Portogallo dal 16 al 18 ottobre, dove LP Racing proverà a completare il lavoro anche nella classifica riservata ai team della Masters Cup, ancora aperta e attualmente guidata proprio dalla squadra italiana.