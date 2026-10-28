GT2 European Series, Portimão sorride a Maserati e LP Racing: vittoria assoluta e nove podi per il Tridente

PORTIMÃO - La stagione 2026 del GT2 European Series powered by Pirelli si è conclusa con un fine settimana da protagonisti per Maserati e LP Racing. Sul circuito portoghese, il Tridente ha conquistato la vittoria assoluta in Gara 2 con Philippe e Louis Prette, oltre a numerosi successi nelle classifiche di categoria. Un risultato che ha confermato la competitività delle MC20 GT2 e ha permesso alla squadra italiana di chiudere nel migliore dei modi la prima annata di collaborazione con Mapei, presente sulle tre vetture del team.

Il bilancio del weekend è stato particolarmente significativo per Maserati, capace di raccogliere nove podi di categoria nelle due gare, con una vittoria, tre secondi posti e un terzo in Gara 1, seguiti da tre successi di classe e un terzo posto nella seconda corsa. LP Racing ha invece celebrato la vittoria assoluta, tre successi di categoria e il titolo Masters già conquistato da Philippe Prette a Zandvoort, archiviando una stagione che ha visto il team protagonista lungo tutto il calendario europeo.

Il fine settimana portoghese ha inoltre confermato la competitività della Maserati GT2 sul giro secco. Il marchio modenese ha conquistato la pole position in entrambe le sessioni di qualifica, occupando le prime due posizioni dello schieramento in Gara 1 e le prime quattro in Gara 2. Proprio nella seconda sessione è arrivata una soddisfazione importante per Louis Prette, autore della pole al volante della vettura numero 1 condivisa con il padre Philippe.

La prima corsa, disputata domenica mattina, si è aperta con Antoine Potty in pole position sulla Maserati di i4Race, affiancato in prima fila dalla MC20 GT2 numero 18 di Niccolò Pirri e Stefan Rosina. Il giovane pilota italiano ha difeso con determinazione la seconda posizione, rispondendo al tentativo di sorpasso nelle fasi iniziali, mentre Potty ha progressivamente costruito un margine al comando.

La gara è stata condizionata dall'ingresso della Safety Car a seguito del ritiro della Ginetta di CMR, che ha provocato un cambio degli equilibri strategici proprio in corrispondenza dell'apertura della finestra dei pit stop. SR Motorsport by Schnitzelalm ha sfruttato al meglio la situazione, lasciando Wilhelm Kuhne in pista per due giri supplementari prima di effettuare la sosta. La scelta ha permesso alla Mercedes-AMG di guadagnare terreno sui rivali e di consegnare a Moritz Wiskirchen la vettura in testa alla ripartenza.

Il tedesco ha poi mantenuto il comando fino alla bandiera a scacchi, conquistando insieme a Kuhne la prima vittoria nella serie. Potty ha chiuso secondo assoluto, aggiudicandosi anche il successo nella Silver Cup, mentre la Maserati di Philippe e Louis Prette ha completato il podio generale al terzo posto, seconda nella Pro-Am. La vettura del Tridente di Pirri e Rosina ha terminato quarta assoluta, seconda in Silver Cup.

Buona anche la prestazione di Thomas Yu Lee, impegnato da solo sulla Maserati di LP Racing. L'americano ha chiuso secondo nella categoria Masters, confermando il potenziale della vettura anche nella graduatoria riservata ai piloti della classe. Sul podio di categoria sono salite inoltre Sarah Bovy e Laura Van den Hengel, terze in Pro-Am con la Maserati delle Iron Dames.

La seconda gara del weekend ha regalato a LP Racing il risultato più prestigioso dell'intera stagione. Dopo aver conquistato la pole position, Louis Prette ha preso il comando al via con la Maserati numero 1, resistendo alla pressione degli avversari e costruendo un margine nei confronti della Mercedes-AMG di Jay Mo Härtling. Alle sue spalle, Antoine Potty e Stefan Rosina si sono inseriti nella lotta per le posizioni di vertice, con la seconda Maserati di LP Racing pronta a sfruttare ogni opportunità.

La corsa è stata nuovamente movimentata dall'intervento della Safety Car, entrata in pista a poco più di dieci minuti dalla conclusione dopo il contatto tra la Mercedes-AMG di RTR Projects e la KTM di MZR, costretta al ritiro. La neutralizzazione ha ricompattato il gruppo, preparando un finale particolarmente combattuto.

Philippe Prette, subentrato al figlio Louis durante la finestra dei pit stop, ha gestito con esperienza la ripartenza, portando la Maserati fino alla vittoria assoluta e al successo nella categoria Pro-Am. Per il pilota italiano, già laureatosi campione Masters nel precedente appuntamento di Zandvoort, si è trattato di una conclusione ideale di stagione, condividendo il successo con il figlio Louis.

Alle loro spalle, Pirri e Rosina hanno completato la doppietta di LP Racing, conquistando anche la vittoria nella Silver Cup. La coppia della Maserati ha saputo sfruttare al meglio le fasi finali della corsa, con Pirri protagonista di una rimonta che ha impreziosito il risultato della squadra. Dopo aver iniziato il finale nelle posizioni di rincalzo, il giovane italiano è riuscito a risalire fino al secondo posto assoluto, dimostrando velocità e capacità di gestione nelle situazioni più concitate.

Il weekend ha rappresentato un passaggio importante nella crescita di Pirri, che a Portimão ha conquistato la prima prima fila della propria carriera. Il confronto in qualifica con Potty, autore della pole in Gara 1 e secondo nella classifica assoluta della corsa mattutina, ha messo in evidenza i progressi del giovane pilota di LP Racing. Il belga, forte di una maggiore esperienza nelle competizioni GT, ha confermato il proprio ritmo anche nella gara conclusiva, salendo sul terzo gradino del podio assoluto.

La prestazione di Pirri ha assunto ulteriore valore nel finale di Gara 2, quando la rimonta lo ha portato dalla quarta alla seconda posizione. Un risultato che testimonia i progressi compiuti nel corso della stagione e che offre indicazioni incoraggianti in prospettiva futura, considerando anche la giovane età del pilota, che ha appena compiuto 18 anni.

A completare la festa di LP Racing è stato Yu Lee. Impegnato in solitaria sulla Maserati MC20 GT2, l'americano ha recuperato terreno nella seconda parte della corsa, chiudendo sesto assoluto e conquistando la vittoria nella categoria Masters. Un successo che ha confermato la competitività della squadra nelle diverse classi del campionato.

Il risultato di Portimão ha rappresentato il coronamento di un campionato ricco di soddisfazioni per LP Racing. Il bilancio complessivo del team parla di tre pole position, 12 vittorie tra successi assoluti e di classe e 27 podi nell'arco del campionato. A questi risultati si aggiunge il titolo Masters conquistato da Philippe Prette, ulteriore conferma della costanza mostrata dalla squadra durante la stagione.

La vittoria assoluta dei Prette e il secondo posto di Pirri e Rosina hanno inoltre permesso a Maserati di celebrare nel migliore dei modi il centenario del proprio impegno nel motorsport. Il Tridente ha dimostrato di poter essere competitivo con diversi equipaggi e in più categorie, mentre LP Racing ha ribadito il proprio ruolo di riferimento nella serie europea dedicata alle vetture GT2.