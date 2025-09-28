GT2 Europen Series: Valencia incorona campione la Lamborghini di Formanek e Rosina, a Prette e Maserati LP Racing il titolo in Am

VALENCIA – Parla Italiano il GT2 European Series 2025. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, e con un appuntamento in anticipo, sia Lamborghini che Maserati sono state incoronate vincitrici della serie. Dopo aver dominato la scena conquistando due vittorie assolute sul circuito di Valencia, l’alfiere del team LP Racing Philippe Prette si è confermato campione di classe Am. Mentre la coppia del Mičánek Motorsport Bronek Formanek e Stefan Rosina ha conquistato il titolo in ProAm.

Il sabato è stato il giorno della consacrazione di Prette che, al volante della Maserati MC20 GT2 di LP Racing, ha firmato in Gara 1 una prestazione impeccabile dall’inizio alla fine. Partito dalla pole position assoluta, il monegasco ha respinto gli attacchi iniziali del rivale Petr Lisa, con la Mercedes AMG GT2 del team RTR Projects, e si è poi stabilizzato al comando tenendo alle spalle il leader ProAm Roberto Pampanini con l’altra Maserati di DINAMIC Motorsport.

Con il passare dei giri, Prette ha costruito un margine solido che gli ha consentito di affrontare con relativa tranquillità la sosta obbligatoria, nonostante la penalità di tempo accumulata dopo la doppietta conquistata a Misano. Una volta rientrato in pista, il pilota di LP Racing ha mantenuto salda la leadership, resistendo nel finale al ritorno di Mauro Calamia, subentrato a Pampanini sulla Maserati MC20 GT2.

Per Prette è arrivata così la seconda vittoria assoluta della stagione e soprattutto il settimo successo di classe, che ha significato la conferma matematica del titolo Am. Alle sue spalle si è classificata la Maserati di Pampanini e Calamia. La coppia del DINAMIC ha così ottenuto la vittoria in ProAm battendo la XTM X-Bow GT2 di Viktor Mraz e Mato Homola. Quarta piazza per Luca Pirri, con l’Audi R8 GT2, davanti alla Lamborghini del Mičánek Motorsport di Rosina e Formanek.

Gara 2 è stata segnata dalle condizioni mutevoli, con una pioggia leggera a complicare le prime fasi. Calamia, scattato dalla pole sulla Maserati del DINAMIC, sembrava in pieno controllo, respingendo l’assalto iniziale della Mercedes di Nil Montserrat. Prette, partito quinto, ha dato spettacolo con una rimonta decisa, infilando anche la Lamborghini Hurácan GT2 di Rosina. Tutto sembrava andare nella direzione del team DINAMIC ma, a metà gara, la svolta inattesa: Calamia ha perso il controllo sull’asfalto reso insidioso dall’umidità ed è finito contro le barriere mettendo, purtroppo, fine a ogni speranza per la lotta al titolo.

Fuorigioco i diretti rivali al titolo di classe ProAm, a Rosina e Formanek è bastato gestire senza rischi: la loro Lamborghini non aveva più bisogno di lottare per la vittoria, ma solo di tagliare il traguardo. Così Formanek ha badato a portare la vettura sotto la bandiera a scacchi senza forzare il ritmo. Il portacolori del Mičánek Motorsport ha quindi staccato il sesto posto assoluto, risultato più che sufficiente per assicurarsi il titolo ProAm con una gara d’anticipo.

Prette ha approfittato della ripartenza, a seguito dell’incidente della Maserati del DINAMIC, per completare il sorpasso decisivo sulla Mercedes-AMG di Alberto De Martin e conquistare l’ennesimo successo. Per l’alfiere di Maserati è arrivata così una doppietta a Valencia e l’ottavo centro stagionale in Am. Pirri ha completato la festa LP Racing centrando la piazza d’onore, con la sua Audi R8 GT2, davanti alla Mercedes AMG GT2 di Lisa e Ondrej Rokos. Quarto al traguardo, il team NM Racing ha potuto festeggiare la sua prima vittoria ProAm proprio in casa, grazie alla coppia Montserrat e De Martin.

Concluso l’appuntamento di Valencia, non resta che attendere il gran finale della GT2 European Series 2025. Le vetture resteranno in Spagna ma si sposteranno sul circuito catalano di Montmelò, alle porte di Barcellona, dove dal 10 al 12 ottobre andrà in scena l’ultima doppia sfida di una stagione che ha, però, già consegnato i suoi verdetti.

GT2 European Series – Valencia: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2