GT4 Italy Series, a Vallelunga doppietta di Giacomo Maman e Gustavo Sandrucci su BMW M4 GT4 Evo

Non si capisce bene chi e come, fatto sta anche il primo week end di luglio ha dovuo fare i conti con la sovrapposizione di eventi importanti. Tre settimane fa, nella stessa giornata si sono svolti il Grand Prix Storico e la rievocazione della Frascati Tuscolo, manifestazioni di livello, amate da un pubblico sempre più numeroso, che indubbiamente qualche fastidio se lo sono dato. Questi primi giorni di luglio abbiamo seguito l'edizione pre-mondial del Rally di Roma Capitale, con i consueti defilé in città e lo spettacolo offerto dalla prova speciale a ridosso del Colosseo, per poi abbracciare per la prima volta il reatino, confermando i toboga che Max Rendina e i suoi ha scovato già da tempo nel frusinate . Il tutto mentre a Vallelunga si correva il Campionato GT4 Italy, una nuova serie tricolore sulla quale puntano molto federazione e costruttori. La difficoltà nel coniugare questi eventi risiede nella logistica. Occorre infatti impiegare al meglio gli staff di cronometristi, commissari di percorso, il personale medio, ec. L'esserci riusciti suona a merito degli organizzatori, ma non deve diventare un'abitudine.

E veniamo al GT4 Italy, che, dopo l'esordio a Misano lo scorso aprile, a Vallelunga ha disputato il secondo dei cinque appuntamenti previsti dal calendario. Il GT4, come è intuibile dal nome, vuole rappresentare la soglia d'ingresso, come budget e preparazione, al mondo del Gran Turismo, oggi così scintillante. La griglia delle vetture ammesse è tale da soddisfare piloti, team e pubblico. Parliamo di Alpine A110 GT4, Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO, Audi R8 LMS GT4 EVO2, BMW G82 M4 GT4/EVO, Ford Mustang GT4, Ginetta G56 GT4, Lotus Emira GT4 2029 GT4-045 McLaren Artura GT4, Mercedes AMG GT4, Nissan Z Nismo GT4, Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport, Toyota GR Supra GT4/EVO, Toyota GR Supra GT4/VO2, e ancora Maserati MC GT4, KTM BOX, Camaro ecc. Il campionato è aperto anche a piloti stranieri, mentre il format di gara riprende quello del GT Sprint, con due corse di 50 minuti più un giro, una il sabato, l'altra la domenica, con sosta ai box tra il minutaggio tra 20' e 30' per il cambio pilota.

Se a Misano era stato un weekend nel segno di Toyota, a Vallelunga la BMW ha fatto la voce grossa. In gara 1 hanno infatti vinto Giacomo Maman e Gustavo Sandrucci portacolori di Casals Motorsport hanno al volante della BMW M4 GT4 Evo, centrando il primo successo stagionale al termine di una corsa ricca di colpi di scena, caratterizzata dall’ingresso di una safety car e da un finale combattuto. Sotto la bandiera a scacchi Maman-Sandrucci hanno preceduto di 5”557 la Porsche 718 Cayman GT4) di Filippo Zanin e Filippo Bencivenni (MEF Motorsport), mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Andrea Palazzo e Aiva Anagnostiadis (BMW M4 GT4 Evo-Promodrive), staccati di 5”725. Tra gli equipaggi della classe AM si sono imposti Riccardo Wagner e Mauro Trentin (Mercedes AMG GT4-X Motors Team-Trivellato Racing), davanti a Anastasopoulos-Ceresoli (Mercedes AMG GT4-CZ Bassano).

Grazie ai 20 punti conquistati, Maman e Sandrucci sono passati al comando della classifica provvisoria del campionato con 45 punti, superando i leader dopo Misano, Bostrom-Joslyn, assenti a Vallelunga e fermi a quota 40, mentre la terza posizione è per Zanin-Bencivenni con 31 punti. Leadership che il duo BMW ha consolidato con la nuovz vittoria nella gara di domenica, maturata solo all'ultimo giroDopo il successo di gara-1, l’equipaggio di Casals Motorsport concede il bis al termine di un’entusiasmante sfida risolta soltanto nell’ultimo giro davanti a Lasagni-Ziccardi e Gavazza-Esposito. Tra gli equipaggi AM ancora un successo per Wagner-Trentin (Mercedes AMG GT4).

Doppietta di Giacomo Maman e Gustavo Sandrucci nel secondo appuntamento della GT4 Italy Series. Dopo il successo ottenuto in gara-1, l’equipaggio di Casals Motorsport si impone nella seconda sfida del weekend sul circuito “Piero Taruffi” di Vallelunga, conquistando al volante della BMW M4 GT4 Evo uno splendido successo al termine di una gara combattutissima e risolta soltanto nelle battute conclusive. Sotto la bandiera a scacchi Maman-Sandrucci hanno preceduto di 1”459 la Mercedes AMG GT4 di Manuel Lasagni e Filippo Ziccardi (CZ Bassano), mentre sul terzo gradino del podio sono saliti i compagni di squadra Sebastian Gavazza e Luca Esposito. Doppietta anche nella AM con la seconda vittoria del week end per Riccardo Wagner e Mauro Trentin (Mercedes AMG GT4-X Motors-Trivellato Racing).