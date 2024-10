GT Europe Sprint Cup, Gounon e Götz (Mercedes) vincono a Barcellona tra fuoco e pioggia

PER MARCA

MONTMELÒ – Il finale stagionale del Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup è iniziato tra fuoco e fiamme. Gara 1, andata in scena sul tracciato che sorge alle porte di Barcellona, si è ridotta a soli cinque minuti di vera competizione. A causa di un incidente iniziale e della pioggia battente si è assistito a un lungo periodo sotto safety car, i piloti sono riusciti a completare appena tre giri effettivi. La vittoria è andata alla coppia Mercedes Maximilian Götz e Jules Gounon, che hanno regalato al team Boutsen VDS il loro primo successo assoluto.

A causa delle condizioni meteorologiche, la gara è stata dichiarata bagnata fin dall'inizio, con le vetture che hanno completato due giri di ricognizione. Nonostante partisse dalla pole Patrick Kujala, equipaggiato con gomme slick, ha subito perso terreno finendo in sesta posizione già alla prima curva. Ne ha approfittato Aurelien Panis, che scattato dalla quarta piazzola, ha rapidamente preso il comando.

Nel gruppo, un contatto tra la Mercedes di Reece Bar e l'Audi di Dylan Pereira ha portato quest'ultimo contro le barriere. Schiacciato contro il muro dalla Mercedes, l’Audi R8 ha preso fuoco rimbalzando a centro pista. Immediato l’ingresso della safety car che ha permesso ai soccorsi di intervenire prontamente, spegnendo le fiamme. Nessun problema fisico per Pereira che è subito uscito dall’abitacolo.

Molti piloti, partiti con pneumatici da asciutto, hanno sfruttato la neutralizzazione per passare alle gomme da bagnato, tra cui i contendenti al titolo Dries Vanthoor e Lucas Auer. La ripartenza, inizialmente prevista nel corso del nono giro, è stata ulteriormente ritardata a causa dell'incidente dell'Aston Martin di Dante Rappange, finita nella ghiaia. Nel frattempo, la pioggia è iniziata a cadere incessante sul cirucito, complicando la gara. Götz, ancora con gomme da asciutto, è scivolato sull'aquaplaning ma è riuscito a mantenere il controllo, portando la Mercedes ai box proprio quando si è aperta la finestra per il cambio pilota. A quel punto, è salito in macchina Gounon, che ha preso il comando dopo la sequenza dei pit stop.

Con il miglioramento delle condizioni meteo, la gara è finalmente ripresa a soli cinque minuti dalla fine. Gounon ha consolidato la sua posizione e, nonostante qualche problema al motore, ha conquistato la vittoria. Patric Niederhauser, in coppia con Sven Müller, ha superato Cesar Gazeau, ottenendo il secondo posto. Maro Engel, subentrato ad Auer, ha cercato una rimonta disperata ma, a causa di un errore, è scivolato al sesto posto. Il tedesco della Mercedes si è quindi rimboccato le maniche iniziando una sequenza di sorpassi riuscendo a chiudere in terza posizione. Questo piazzamento, combinato con il nono posto di Weerts e Vanthoor, ha portato Engel e Auer in testa alla classifica generale di campionato.

Quarti sono arrivati ​​Ben Green e Konsta Lappalainen dell'Emil Frey Racing, mentre Gazeau ha conquistato il quinto posto assoluto e la vittoria nella Silver Cup. Simon Gachet e Lucas Legeret si sono imposti nella Gold Cup, mentre nella Bronze il successo è andato alla McLaren di Miguel Ramos e Luis Prette, diciottesimi assoluti. Da segnalare, infine, un incidente nelle ultime fasi tra Dustin Blattner e la Ferrari di Jonathan Hui.

Con tutti i titoli ancora da assegnare, la Gara 2 di Barcellona sarà il giusto epilogo del GT World Challenge Europe Sprint Cup.

GT World Challenge Europe Sprint Cup – Barcellona: Risultati Gara 1