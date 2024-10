GT Europe Sprint Cup, Porsche vince a Barcellona ma è Mercedes a laurearsi campione con Engel e Auer

PER MARCA

MONTMELÒ – Germania protagonista assoluta nel Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup. Nella seconda gara del weekend spagnolo, la Porsche del Rutronik Racing ha dominato la scena con Patric Niederhauser e Sven Müller. Ma i riflettori sono stati tutti puntati sulla coppia del Winward Racing Team Maro Engel e Lucas Auer che hanno conquistato il titolo al volante della Mercedes AMG GT3.

Sul circuito catalano non c'è stata storia: la Porsche 911 GT3 R è sembrata di un'altra categoria, velocissima sul giro singolo e altrettanto competitiva sul passo gara. Scattato dalla pole, Niederhauser ha preso subito un vantaggio significativo. Tom Gamble, al volante della McLaren 720S, ha provato a tenere il ritmo della Porsche ma ha progressivamente perso terreno, trovandosi poi a doversi difendere da Mattia Drudi impeccabile al volante della sua Aston Martin Vantage.

Giacomo Altoè, partito tredicesimo, ha guadagnato rapidamente posizioni lottando fino al nono posto alle spalle di Jules Gounon. In occasione del cambio pilota obbligatorio, il team Rutronik è stato altrettanto perfetto nel pit stop consentendo a Müller di tornare in pista con un ampio margine. Il tedesco ha quindi chiuso la gara con oltre nove secondi di vantaggio sugli inseguitori, capeggiati da Nicolas Baert. Il belga, subentrato a Drudi, ha preceduto la McLaren di Benjamin Goethe, costretto a una sosta lenta.

Per Auer è stato sufficiente il quarto posto per laurearsi campione del GT World Challenge Europe Sprint Cup. La coppia del Winward ha gestito affrontando una gara senza correre troppi rischi. Mentre i rivali Charles Weerts e Dries Vanthoor, pur protagonisti di una buona rimonta, non sono andati oltre il settimo posto. I vincitori della prima gara Maximilian Götz e Jules Gounon hanno chiuso quinti, seguiti dalla Ferrari 296 GT3 di Altoè e Thierry Vermeulen.

Notevoli le prestazioni degli italiani Lorenzo Patrese e Lorenzo Ferrari, che hanno conquistato la vittoria in Gold Cup con il team Tresor Attempto Racing, noni assoluti. Ferrari, nello specifico, ha resistito alla pressione di Max Hofer che, insieme a Luca Engstler ha vinto il titolo di classe. Nella Silver Cup, Aurelien Panis e Cesar Gazeau hanno bissato il successo del giorno precedente, ma il titolo è andato a Calan Williams del team WRT secondo di classe in coppia con Sean Gelael.

Infine, il Rutronik Racing ha dominato anche nella Bronze Cup, con Dennis Marschall e Dustin Blattner, seguiti dalla Lamborghini Huracán GT3 di Sandy Mitchell e Rob Collard. Darren Leungh, al volante della BMW M4 GT3 con Daniel Harper, ha chiuso terzo assicurandosi il titolo di campione di classe Bronze. Il Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup tornerà in scena il prossimo anno. La stagione 2025 prenderà il via a inizio maggio da Brands Hatch.

