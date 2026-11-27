APEX Competition alza ulteriormente l'asticella per il 2027 e annuncia l'ingresso di Gianmaria "Gimmi" Bruni al volante di una delle McLaren 720S GT3 Evo schierate nell'International GT Open. A pochi giorni dalla conferma del debutto in GT3 con due vetture britanniche, la scuderia romana fondata da Max Lanza mette così a segno un colpo di peso assoluto, affiancando il pilota romano a Paul Meijer – già confermato per il biennio 2027-2028 – come doppio punto di riferimento del progetto, in pista e nel ruolo di coach.

Un palmarès di primo piano tra Le Mans, WEC e GT Open. Il curriculum di Bruni parla da sé: due titoli mondiali GT nel FIA World Endurance Championship, quattro vittorie di classe alla 24 Ore di Le Mans, un successo di classe alla 24 Ore di Daytona e il titolo nell'International GT Open conquistato nel 2012, oltre alle esperienze in Formula 1 con Minardi e in hypercar con Porsche e a un lungo trascorso da pilota ufficiale Ferrari e Porsche.

Il legame con APEX Competition affonda le radici già nella stagione 2026, quando Bruni ha affiancato gli equipaggi impegnati nel Campionato Italiano GT Endurance sulle Porsche 911 GT3 Cup della squadra, contribuendo alla crescita del gruppo fino alla conquista del titolo italiano. Nel 2027 ricoprirà un doppio ruolo – pilota e coach – mettendo la propria esperienza a disposizione tanto in GT3 quanto nel percorso dei piloti che partono dalla GT Cup.

Max Lanza, Team Principal di APEX Competition: "Con Gimmi abbiamo avuto modo di lavorare già durante la nostra prima stagione e abbiamo potuto apprezzare da vicino non soltanto le sue qualità di pilota, che tutti conoscono, ma anche la sua capacità di trasmettere agli altri la propria esperienza. Quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto GT3, è stato naturale pensare ad un suo coinvolgimento. Averlo come pilota è stato uno dei nostri obiettivi. Avere Gimmi e Paul è sicuramente un motivo di grande orgoglio e stimolo per noi, sono i punti di riferimento del nostro programma sportivo e faranno da faro anche agli altri piloti, un’opportunità incredibile per tutta la squadra. Vogliamo costruire una struttura in cui ognuno possa trovare gli strumenti per crescere, migliorarsi ed esprimere al meglio il proprio potenziale. Credo che poter contare su due professionisti di questo livello sia la migliore testimonianza delle nostre ambizioni."

Primi chilometri a Misano e piani per il 2027. Bruni e Meijer – Campione Italiano GT Cup Sprint 2026 nella Seconda Divisione PRO-AM proprio con APEX – hanno già saggiato in pista le McLaren 720S GT3 Evo nelle due giornate di test del 17 e 18 novembre a Misano. Le prove si sono svolte senza intoppi, permettendo ai due piloti e allo staff tecnico guidato da Marco Gariboldi di raccogliere i primi dati utili per impostare lo sviluppo invernale.

Gianmaria Bruni: "Sono molto contento di tornare alle gare e soprattutto di farlo con APEX Competition, una squadra che ho visto nascere, crescere giorno dopo giorno e diventare grande. Condividiamo le stesse ambizioni e gli stessi obiettivi, lavoriamo insieme nella stessa direzione. Avere in squadra un pilota veloce come Paul sarà un ottimo stimolo, sono molto felice di dividere il box con lui: abbiamo la stessa voglia di vincere e ci sproneremo l’uno con l’altro. L’International GT Open è un campionato che conosco bene e nel quale sono molto felice di tornare a correre. Credo molto nel progetto di Max e nella direzione che ha intrapreso la squadra. Ci aspetta una sfida importante, ma ci sono tutti i presupposti per costruire qualcosa di bello insieme."

Parallelamente alla definizione degli equipaggi per il 2027, il programma della scuderia punta a schierare le McLaren 720S GT3 Evo sia nell'International GT Open sia nel Campionato Italiano GT Endurance, continuando al contempo l'attività con le Porsche 911 GT3 Cup insieme a CAAL Racing.