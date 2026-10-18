Gt World, a Portimao Verstappen rimonta Valentino Rossi che poi si ritira. SuperMax chiude al 9° posto

Max Verstappen autore di una clamorosa rimonta, con 15 sorpassi, Valentino Rossi costretto al ritiro. A Portimano, nel Gt World Challenge Europe dietro alla vittoria del team Gest Speed Performance, succedono tante cose. Max Verstappen chiude nono in rimonta, dopo una penalità presa dal suo compagno di squadra Chris Lulham, oggetto di insulti via social. «Un fine settimana emozionante - il messaggio via social di Verstappen, prima di tornare a dedicarsi alla sua guida principale, la Red Bull in F1 -.

È stato bellissimo gareggiare con la nostra vettura GT3 a Portimão. Ci sono stati alti e bassi, ma come squadra abbiamo imparato molto. Sento inoltre il bisogno di intervenire riguardo all'odio e alle molestie che Chris ha subito dopo la gara. Ognuno è libero di avere la propria opinione su quanto accaduto in pista, ma questi attacchi personali sono inaccettabili. Chris ha disputato uno stint davvero ottimo; gli errori, però, possono capitare. Non c'è posto per questo genere di abusi nel nostro sport, né altrove».

La Mercedes #3 di Verstappen, Lulham e Ben Barnicoat è arrivata la penalizzazione dopo che Lulham ha mandato in testacoda la Mercedes #48 della Winward Racing, vincitrice del campionato, poco dopo la ripartenza dalla prima Safety Car. Dopo aver scontato una penalità di drive-through, Verstappen ha messo in scena una rimonta spettacolare nel finale di gara, risalendo dal 24° alla Top10 negli ultimi 45'. Il momento chiave quando nella parte finale della rimonta, l'olandese ha superato sei auto rivali in 10' fino alla nona posizione, con un triplice sorpasso compiuto in un'unica mossa.

Uscita di pista, invece, per la BMW-WRT #46 di Max Hesse, compagno di Valentino Rossi e Neil Verhagen, in quel momento in recupero attorno alla 16a posizione. L'incidente ha posto fine in modo deludente a un weekend difficile per 'Il Dottore' e i suoi colleghi, partiti dal fondo del gruppo e già costretti a rientrare ai box alla fine del primo giro di gara, per poi alzare bandiera bianca finendo in ghiaia. Verstappen ha poi superato altre sei auto rivali in 10', toccando quota nona posizione, con un triplice sorpasso compiuto in un'unica mossa come perla della serata. A quel punto, però, il distacco dai primi era troppo ampio per poter guadagnare ulteriori posizioni.