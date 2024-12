GT World Challenge: annullata Gara 1 di Barcellona, WRT vince il titolo team nel GT Sprint con le BMW M4 GT3

Alla vigilia dell’ultimo appuntamento stagionale del Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup, in programma questo fine settimana sul circuito di Jeddah, si è finalmente delineata la classifica definitiva del campionato Sprint Cup. Una decisione attesa da oltre un mese, in seguito al controverso esito di Gara 1 a Barcellona, disputata lo scorso 12 ottobre. Ora è arrivata l’ufficialità: il team WRT ha conquistato il titolo Sprint riservato alle squadre grazie all’annullamento della classifica finale della prima manche.

Gara 1 a Montmelò è stata segnata da numerosi eventi. Al via si è verificato un violento incidente che ha coinvolto Reece Bar e Dylan Pereira, con l’Audi di quest’ultimo avvolta dalle fiamme. La direzione gara ha immediatamente mandato in pista la Safety Car e, successivamente, il periodo di neutralizzazione si è protratto a causa della pioggia torrenziale che si è abbattuta sul circuito. Nonostante le difficili condizioni, non è stata esposta alcuna bandiera rossa e la gara è proseguita dietro la vettura di sicurezza. Solo negli ultimi sei minuti i piloti hanno potuto completare appena tre giri di gara effettiva prima di raggiungere il traguardo.

Subito dopo la conclusione della corsa, il team WRT ha presentato un reclamo ma che è stato respinto. La squadra belga ha quindi fatto appello alla Corte Nazionale dello Sport del Royal Automobil Club del Belgio (RACB). Durante l’udienza il team, rappresentato dal Team Principal Vincent Vosse, dal direttore sportivo Pierre Doudenne e dall’ingegnere telemetrista Antoine Herblot, ha sostenuto che la direzione gara aveva violato l’articolo 20.5.2 del regolamento sportivo del Fanatec GT Europe. Tale norma prevede che, in caso di neutralizzazione con Safety Car o Full Course Yellow, la finestra obbligatoria per il cambio pilota debba essere posticipata. A Barcellona, però, questa regola non è stata rispettata nonostante la Safety Car fosse in pista fin dal primo giro.

All’udienza era presente anche il team Emil Frey Racing, in qualità di parte interessata. La squadra svizzera ha evidenziato la confusione generata durante il periodo di neutralizzazione. In particolare, è stato segnalato un messaggio relativo alla fine del periodo di Safatey Car, poi prontamente rimosso. Inoltre, sebbene la grafica dell’apertura della finestra box fosse visibile in diretta video, le squadre hanno ricevuto la comunicazione ufficiale solo con alcuni minuti di ritardo.

Tenuto conto delle prove fornite, la corte d’appello ha accolto il reclamo del team WRT. La gara, inoltre, è stata considerata non valida, dato che la sua effettiva durata è stata di soli sei minuti. Di conseguenza, la classifica finale della prima manche è stata annullata insieme ai relativi punteggi. Questa decisione ha permesso al team WRT di conquistare il titolo squadre del GT World Europe Sprint Cup con un solo punto di vantaggio sul team Winward.

Come si legge dal documento ufficiale: «Alla luce di tali disposizioni e considerando i fatti descritti, il Tribunale ritiene che si sia verificata una violazione dei regolamenti applicabili, dato il modo in cui è stata comunicata ai concorrenti la decisione presa dal Direttore di Gara in violazione dell'art. 20.5.2 FGTWC SR di dichiarare aperta la finestra del pit-stop ai concorrenti».

La nota prosegue: «La gara è durata solo 6 minuti e mezzo: in queste circostanze, la NCA ritiene che l'assegnazione di punti ad alcuni concorrenti sarebbe ingiusta, poiché i risultati della gara non sono basati sul merito e sull'equità (art. 1.1.1. FIA ISC). Di conseguenza, viene annullata la classifica di Gara 1 dell'evento e non vengono assegnati punti ai concorrenti».

Nonostante la cancellazione della classifica di Gara 1, i risultati finali del campionati piloti di tutte le classi non hanno subito modifiche con Lucas Auer e Maro Engel che hanno confermato la vittoria del titolo assoluto. Con la classifica Sprint ormai definita, il focus si sposta ora sull’atteso round finale del campionato Endurance di Jeddah, dove si concluderà una stagione ricca di emozioni e colpi di scena.