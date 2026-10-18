GT World Challenge Endurance: Mercedes vince a Portimão, Verstappen impressiona nel finale, Rossi costretto al ritiro

PORTIMÃO - Dopo una stagione avara di soddisfazioni, il Team GetSpeed ha ritrovato la via del successo conquistando la 3 Ore di Portimão, ultimo appuntamento stagionale del GT World Challenge Europe Endurance Cup. A imporsi sul circuito portoghese dell’Algarve è stata la Mercedes AMG GT3 di Maximilian Götz, Ralf Aron e Fabian Schiller, capace di precedere le Porsche 911 GT3 R del Lionspeed GP e del Boutsen VDS. La gara ha regalato un finale spettacolare, con Max Verstappen protagonista di una rimonta di grande spessore, mentre per Valentino Rossi la corsa si è conclusa anzitempo con il ritiro della BMW M4 GT3 del Team WRT.

Partito dalla pole position, Alessio Picariello ha inizialmente mantenuto il comando con la Porsche del Boutsen VDS, dovendo però difendersi dagli attacchi di Thomas Preining, al volante della vettura gemella del Lionspeed GP. La Mercedes di GetSpeed, partita dalla seconda posizione, è rimasta a ridosso dei battistrada, pronta a sfruttare ogni occasione. Nelle prime fasi si è messa in evidenza anche la Ferrari 296 GT3 di AF Corse, con Lilou Wadoux capace di inserirsi nelle posizioni di vertice prima di perdere terreno in seguito a un contatto con la BMW di Jordan Pepper, episodio per il quale il pilota sudafricano è stato successivamente sanzionato.

La prima neutralizzazione è arrivata dopo appena quindici minuti, in seguito all'uscita di pista della Ferrari del Rinaldi Racing dopo un contatto con l'Aston Martin del Comtoyou Racing. Alla ripartenza, Götz è rimasto in scia alle Porsche, ma la svolta è arrivata con la prima serie di soste obbligatorie. Il muretto box del GetSpeed ha scelto di ritardare il pit stop rispetto ai principali rivali, consentendo adAron, subentrato a Götz, di guadagnare la testa della corsa grazie a una sosta particolarmente rapida.

L'estone ha sfruttato al meglio la situazione, costruendo un margine superiore ai sei secondi e dimostrando un passo costante anche nelle fasi più concitate. Alle sue spalle si è fatta largo la McLaren 720S GT3 del Garage 59, con Joseph Loake autore di una prestazione convincente, impreziosita da diversi sorpassi e da una rimonta che lo ha portato nella lotta per il podio. Una seconda safety-car, provocata da un contatto tra le Porsche del Pure Rxcing e del Dinamic GT, ha però ricompattato il gruppo, riaprendo la contesa per le posizioni di vertice.

Loake ha continuato a spingere, superando Ricardo Feller e portandosi in zona podio prima di cedere il volante a Jack Hawksworth. La McLaren sembrava poter ambire a un risultato importante, ma un problema al diffusore posteriore ne ha successivamente compromesso la gara. Ne hanno approfittato le due Porsche del Lionspeed GP e del Boutsen VDS, rimaste in lotta per le posizioni di vertice alle spalle della Mercedes del GetSpeed.

Nel frattempo, la corsa della Mercedes AMG GT3 del Verstappen Racing si è complicata a causa di un contatto tra Chris Lulham e la vettura gemella del Winward Racing condotta da Luca Stolz. Durante una ripartenza dopo l'ingresso della safety-car, Lulham ha urtato la Mercedes rivale, ricevendo un drive-through che ha fatto precipitare il proprio equipaggio, tra cui anche Verstappen, nelle retrovie. Una penalità pesante, arrivata proprio quando la squadra stava cercando di risalire la classifica dopo essere partita dalla ventiquattresima posizione.

La Mercedes del Verstappen Racing era infatti riuscita a recuperare terreno nella prima parte della gara, arrivando fino alla sesta posizione prima dell'episodio che ha cambiato il corso della sua gara. Dopo la penalità, l'equipaggio si è ritrovato nuovamente costretto a inseguire, lasciando a Verstappen il compito di tentare una difficile rimonta nell'ultimo stint.

Davanti, intanto, la gara del GetSpeed è proseguita senza ulteriori sbavature. Schiller, subentrato ad Aron con un margine di circa nove secondi, ha gestito il vantaggio con grande attenzione, mentre Bastian Buus ha portato la Porsche del Lionspeed GP al secondo posto. La terza posizione è andata alla vettura del Boutsen VDS, con Morris Schuring capace di approfittare delle difficoltà della McLaren per conquistare il podio.

Una nuova safety-car, entrata in pista a circa 45 minuti dalla conclusione per la Lamborghini Temerario GT3 del Rutronik Racing, rimasta ferma per un problema tecnico, e per la BMW numero 46 del Team WRT, finita nella ghiaia, ha nuovamente compattato il gruppo. La ripartenza è avvenuta ormai al buio, con una ventina di minuti ancora da disputare. Schiller non si è lasciato sorprendere e ha immediatamente ripreso a spingere, riuscendo a ristabilire un margine sufficiente per mettere al sicuro il successo.

La Mercedes AMG GT3 ha così tagliato il traguardo con 5”062 di vantaggio sulla Porsche del Lionspeed GP affidata a Buus, Feller e Preining, mentre la vettura del Boutsen VDS di Boccolacci, Schuring e Picariello ha completato il podio. Per GetSpeed si è trattato di una vittoria particolarmente significativa, la prima nell'Endurance Cup e il ritorno sul podio della serie dopo il risultato ottenuto nel 2024 a Le Castellet.

Il finale di Portimão ha avuto però un protagonista assoluto in Verstappen. Al debutto nel GT World Challenge Europe Endurance Cup, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha dimostrato di sapersi adattare rapidamente anche alle caratteristiche delle competizioni GT3, mettendo in mostra velocità, aggressività e grande capacità di gestione dei duelli ravvicinati.

Salito al volante della Mercedes AMG GT3 nell'ultima parte della corsa, l'olandese si è ritrovato a dover recuperare dalla ventiquattresima posizione dopo il drive-through inflitto a Lulham. Con il tempo ormai agli sgoccioli e la gara ripartita dopo l'ultima neutralizzazione, Verstappen ha iniziato una sequenza di sorpassi che gli ha permesso di risalire rapidamente la classifica.

In circa mezz'ora, il pilota olandese ha recuperato quindici posizioni, portando la Mercedes fino al nono posto finale. Una rimonta costruita senza esitazioni, sfruttando ogni occasione per superare gli avversari e confermando una volta di più la sua capacità di trovare il limite anche in un contesto diverso dalla Formula 1.

Particolarmente spettacolare è stato il confronto nelle fasi conclusive con Arthur Leclerc, Lucas Auer e Kelvin van der Linde. Verstappen ha superato i rivali con una serie di manovre tra la prima e la quinta curva, incrociando le traiettorie e sfruttando ogni spazio disponibile. Leclerc ha provato a rispondere all'attacco del campione olandese, ma nel giro successivo Verstappen è riuscito a consolidare la propria posizione.

Il nono posto finale non restituisce completamente la portata della sua prestazione, soprattutto considerando il tempo perso a causa della penalità e la posizione dalla quale è stato costretto a ripartire. Pur senza poter lottare per il podio, Verstappen ha trasformato un finale che sembrava compromesso in una delle sequenze più spettacolari della gara portoghese.

Destino ben diverso per Rossi, protagonista di una 3 Ore di Portimão particolarmente complicata. Il pilota italiano ha condiviso la BMW M4 GT3 numero 46 del Team WRT con Neil Verhagen e Max Hesse, ma l'equipaggio ha dovuto fare i conti con difficoltà fin dalle prime battute. Dopo le qualifiche poco favorevoli, Rossi è stato costretto a effettuare una sosta supplementare già nel corso del primo giro, perdendo ulteriore terreno rispetto ai rivali.

Il problema ha costretto la BMW a una gara di rimonta, con Verhagen e successivamente Hesse impegnati nel tentativo di recuperare posizioni. Nonostante le difficoltà iniziali, la vettura era riuscita a riavvicinarsi alla zona della top 10, alimentando le speranze di concludere la stagione con un risultato positivo.

A circa 45 minuti dalla bandiera a scacchi, però, la corsa della BMW si è conclusa nella ghiaia, con Hesse al volante. L'uscita di pista ha provocato l'intervento della safety-car, neutralizzando nuovamente la gara e cancellando le possibilità di rimonta dell'equipaggio. Un epilogo amaro per Rossi e i suoi compagni, che avevano provato a raddrizzare una corsa compromessa sin dalle prime fasi.

Nonostante il ritiro della BMW di Rossi, Verhagen e Hesse, il Team WRT ha festeggiato la conquista del titolo assoluto a squadre del GT World Challenge Europe. La formazione belga ha approfittato delle difficoltà della Mercedes del Winward Racing, rivale nella contesa per il campionato, per assicurarsi matematicamente il successo. Per WRT si tratta del settimo titolo nella serie, un risultato che consolida ulteriormente il palmarès di una squadra da anni ai vertici delle competizioni GT.

La gara ha assegnato anche gli ultimi titoli di categoria. In Gold Cup il successo è andato alla Ferrari 296 GT3 di Selected Car Racing, affidata a Frederik Schandorff, Malthe Ebdrup e Simon Birch, quarta assoluta al traguardo. La BMW del Rowe Racing, con Ugo de Wilde, Tim Tramnitz e Jens Klingmann, ha invece conquistato il titolo Endurance Cup sia tra i piloti che tra le squadre.

In Silver Cup ha festeggiato il Team WRT grazie alla BMW M4 GT3 di Matisse Lismont, Amaury Cordeel e Ignacio Montenegro, quinta assoluta e protagonista di una stagione estremamente competitiva. La Bronze Cup ha premiato invece la Mercedes AMG GT3 del 2 Seas Motorsport di Charles Dawson, Reece Barr e Kiern Jewiss, capace di rimontare dopo una partenza complicata.

Il titolo piloti della Bronze Cup è andato infine alla Ferrari di Kessel Racing. Dennis Marschall e Dustin Blattner, affiancati a Portimão dal figlio d’arte Lorenzo Patrese, hanno chiuso quinti di classe, risultato sufficiente per assicurarsi il campionato. La squadra svizzera ha conquistato anche il titolo riservato ai team della categoria, guadagnando così un invito automatico alla 24 Ore di Le Mans 2027.