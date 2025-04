GT World Challenge Europe: BMW domina la 1000 Km del Paul Ricard e apre la stagione Endurance

LE CASTELET – La stagione 2025 del GT World Challenge Europe si è aperta sotto le luci del tramonto della Provenza. La 1000 Km del Paul Ricard è stato il primo appuntamento del campionato Endurance Cup. Una gara che ha visto, come lo scorso anno, la BMW dominare la scena. Al termine delle sei ore, la M4 GT3 EVO del team WRT ha tagliato il traguardo davanti a tutti. A firmare il successo è stato il terzetto composto da Charles Weerts, Ugo De Wilde e Kelvin van Der Linde.

La corsa della squadra belga non era iniziata sotto i migliori auspici. Dopo le qualifiche opache che li avevano relegati al nono posto in griglia, Weerts e De Wilde hanno però saputo costruire con intelligenza la risalita nei primi due terzi di gara. Fondamentale, come spesso accade nelle gare endurance, è stata la strategia ai box: il Team WRT è stato tra i primi a sfruttare la Full Course Yellow, nel corso della prima ora, per anticipare la sosta guadagnando, così, secondi preziosi su molti rivali che avevano preferito restare in pista.

A metà gara la BMW griffata WRT era già seconda e, quando van Der Linde è salito in macchina per le ultime due ore, la sfida per la vittoria era ormai ristretta a un duello con la Porsche del Rutronik Racing, in testa sin dalla seconda ora. Van Der Linde non ha perso tempo: ha seguito da vicino Patric Niederhauser, lo ha messo sotto pressione nel tratto finale del tracciato, per poi superarlo con decisione all’ingresso della prima curva. Da lì in avanti, il sudafricano ha costruito giro dopo giro un margine che si è stabilizzato a oltre quattro secondi sotto la bandiera a scacchi. Weerts, De Wilde e van Der Linde hanno regalato il tredicesimo successo di BMW nel GT World Challenge Endurance Cup e il terzo al Paul Ricard.

Alle spalle dei vincitori, la Porsche di Niederhauser, Müller e Picariello ha conservato la seconda posizione, mentre il terzo gradino del podio è andato alla vettura gemella del team Schumacher CLRT, guidata dal terzetto Güven, Heinrich e Bachler. Mercedes, Aston Martin e ancora BMW hanno occupato le posizioni a ridosso del podio confermando, oltre all’estrema varietà di marchi, anche l’assoluto equilibrio che regna nel campionato continentale riservato alle GT3.

Splendida prova da parte della McLaren 720S del CSA Racing. Il team francese, al debutto nella serie, nonostante una penalità di 10 secondi ha conquistato la vittoria nella Gold Cup con Simon Gachet, Arthur Rougier e James Kell. In Silver Cup la lotta è stata serrata fino agli ultimi giri. A spuntarla è stata la BMW del Paradine Competition, grazie a una strategia efficace e a un'ottima gestione finale di James Kellett, dopo gli ottimi stint di Pedro Ebrahim e Charles Clark. Dietro di loro, grande sorpresa per la Corvette del Steller Motorsport, seconda di classe al debutto nella serie, mentre terza è giunta l’Audi R8 GT3 del Saintéloc Racing.

Grande soddisfazione anche in Bronze Cup per la Ferrari del Kessel Racing, che ha ripetuto il successo dello scorso anno. Nonostante una penalità da scontare, a imporsi è stata la 296 GT3 con l’equipaggio composto da Blattner, Laursen e Marschall. Seconda la BMW del Paradine Competition divisa da Harper, Gelael e Leung. A completare il podio di classe la Ferrari griffata Kessel Racing del terzetto Rosi, Schirò e Fumanelli.

Il GT World Challenge ripartirà a maggio con il primo round della Sprint Cup a Brands Hatch, mentre per l’Endurance Cup bisognerà attendere il weekend del 30 maggio-1° giugno a Monza, dove si preannuncia un’altra sfida carica di tensione e spettacolo. Intanto, BMW e WRT possono sorridere: la loro stagione è iniziata nel miglior modo possibile.

GT World Challenge Europe Endurance Cup – 1000 km Paul Ricard: Risultati Gara