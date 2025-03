GT World Challenge Europe: griglia da record nel 2025, 10 costruttori e 59 GT3 al via tra cui il team di Max Verstappen

Il GT World Challenge Europe powered by AWS si prepara a una stagione 2025 che si preannuncia da record. La serie organizzata da SRO si conferma, ancora una volta, il riferimento per le vetture della classe GT3. Saranno ben dieci le Case automobilistiche rappresentate in pista. L’Endurance Cup presenterà una griglia composta da 59 vetture, che sicuramente si amplierà in occasione della 24 Ore di Spa-Francorchamps. Mentre la Sprint Cup potrà contare su un parterre di 41 auto ad eccezione della tappa di Brands Hatch che, per questioni di spazio ai box, accoglierà solamente 32 macchine.

Tra le vetture da battere ci sarà sicuramente la Ferrari 296 GT3, che difenderà il titolo Endurance con il team AF Corse Francorchamps Motors. Sulla numero 51 ritroveremo i campioni Alessandro Pier Guidi e Alessio Rovera assieme a Vincent Abril, mentre sulla Ferrari numero 50 si alterneranno Antonio Fuco, Eliseo Donno e Arthur Leclerc, quest’ultimo fresco del titolo Endurance nel GT Italiano. AF Corse sarà al via anche della serie Sprint con le due coppie Rovera-Abril e Leclerc-Thomas Neubauer.

Dopo aver vinto in Bronze Cup, Tempesta Racing torna in pista con la coppia Eddie Cheever e Chris Froggatt, ai quali si aggiungerà Marco Pulcini nelle gare Endurance. Sempre restando in ambito Ferrari, non mancheranno le 296 GT3 del Kessel Racing e del Rinaldi Racing. Infine la squadra svizzera Emil Frey Racing schiererà due Ferrari nella Sprint Cup, una per la coppia Ben Green e Konsta Lappalainen e l’altra per Thierry Vermeulen e l’esordiente Chris Lulham.

Lamborghini, con la Huracán GT3 EVO2, si prepara a un 2025 di transizione prima del lancio della nuova Temerario GT3. Il Grasser Racing Team si presenta in forze con due vetture nella serie Endurance e ben tre nella Sprint Cup. L’equipaggio di punta sarà composto dagli ufficiali Lamborghini Mirko Bortolotti, Jordan Pepper e Luca Engstler, questi ultimi due affronteranno anche la serie Sprint. In classe Silver ci saranno Baptiste Moulin e Ivan Ekelchik ai quali si aggiungerà Dante Rappange nelle gare di durata, mentre è ancora da definire la terza Hurácan del Grasser per la classe Bronze.

Torna nella serie Endurance il Vincenzo Sospiri Racing con due Lamborghini, così come il Paul Motorpsort. Doppio programma per il Barwell Motorsport che correrà sia nella Sprint Cup che nell’Endurance. Infine l’Imperiale Racing, dopo gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione, sarà nuovamente al via della serie Sprint.

Riflettori puntati anche sulla BMW che, reduce dal titolo a squadre in Sprint Cup nel 2024 con il team WRT, quest’anno porterà in pista la nuova M4 GT3 Evo. In prima linea ci sarà proprio la squadra belga WRT con Charles Weerts e Kelvin van der Linde che, nelle gare di durata, saranno affiancati da Ugo de Wilde. In Gold Cup ci sarà il terzetto composto da Ben Tuck, Jens Klimgmann e Al Faisar Al Zubair, gli ultimi due prenderanno parte anche alla Sprint. In classe Silver la BMW verrà divisa da Gustav Bergström e Gilles Standbader ai quali si aggiungerà Etienne Cheli nell’Endurace. Invece, non è stato ancora annunciato chi affiancherà Valentino Rossi.

In Endurance Cup troveremo anche la BMW del Ceccato Racing. Dopo aver partecipato a qualche gara spot, la squadra veneta sarà al via di tutta la stagione con il terzetto composto da Felice Jelmini, Federico Malvestiti e Marcelo Tomasoni. Sempre nella serie di durata ritroveremo le M4 GT3 del ROWE, con Raffaele Marciello, Jesse Krohn e Augusto Farfus, e del Century Motorsport, mentre il team Paradine Competition schiererà due BMW in tutte le gare.

Forte della vittoria ottenuta nella 24 Ore di Spa dello scorso anno, il Comtoyou Racing si presenta al via dell’Endurance Cup con lo stesso equipaggio per l’Aston Martin Vantage GT3 di punta, vale dire Mattia Drudi, Nicki Thiim e Marco Sørensen. In Silver troveremo il terzetto Matisse Lismont, Kobe Pauwels e Jamie Day, mentre in Bronze per ora è stata annunciata la sola Jessica Hawkins. Così come nella passata stagione, la squadra belga prenderà parte anche alla Sprint Cup, dove ci sarà anche il Walkenhorst Motorsport che schiererà anche due Vantage in Endurance. Nelle gare di durata farà il debutto assoluto il team Verstappen.com Racing. La squadra del campione del Mondo di Formula 1 scenderà in pista con un’Aston Martin per Vermeulen, Lulham e Harry King.

La Mercedes AMG GT3 vuole confermarsi la vettura da battere nella Sprint Cup. Dopo il titolo piloti ottenuto da Maro Engel e Lucas Auer, il team Winward Racing proverà a difendere la corona confermando la coppia a cui verrà affiancato Matteo Cairoli nella serie Endurance. Una seconda vettura sarà schierata per Gabriele Piana e Rinat Salikhov a cui si aggiungerà Marvin Dienst per le gara di durata. Doppio impegno anche per il Boutsen VDS, mentre i team GetSpeed e Nordique Racing saranno impegnati solo in Sprint Cup.

Oltre che dalle Ford Mustang, i colori americani in questa stagione saranno rappresentati anche da Corvette. Il marchio a stelle e strisce torna nel GT World Challenge Europe dopo un’assenza di oltre dieci anni. A gestire le due Corvette Z06 GT3.R sarà il team britannico Steller Motorsport che prenderà parte solamente alla serie Endurance. Doppio impegno per il team HRT che, dopo aver chiuso con Mercedes, schiererà due Mustang GT3 sia nella Sprint Cup che nell’Endurance.

Stabilità è la parola chiave per Porsche che si presenta, ai nastro di partenza, con gli stessi sei team che hanno rappresentato il marchio tedesco nella passata stagione. Saranno ben otto le 911 GT3 R presenti in Endurance Cup capitanate dal team Pure RXcing con l’equipaggio formato da Alex Malykhin, Richard Lietz e Thomas Preining. Tra i Pro non mancheranno i team Rutronik Racing, che schiererà due vetture anche in Sprint, e Schumacher CLRT. Se Herberth Motorsport e Dinamic GT saranno presenti solamente in Endurance, Lionspeed GT affronterà entrambe le serie.

McLaren ha, invece, ampliato la sua presenza nel campionato con il Garage 59 che schiererà tre 720S GT3 Evo in Endurance e due in Sprint Cup. Anche la squadra Optimum Motorsport conferma un doppio impegno, seguito dal CSA Racing con due vetture per l’intera stagione. Dopo aver partecipato alla scorsa 24 Ore di Spa, il Team RJN tornerà a tempo pieno nella serie Endurance.

Seppur non più supportate dalla Casa madre, Audi prosegue la sua avventura nel GT World Challenge Europe. Il costruttore di maggior successo nella Sprint Cup sarà al via con sei R8 LMS GT3 Evo2 suddivise equamente tra il Tresor Attempto Racing e il Sainteloc Racing. Entrambe le squadre schiereranno un totale di cinque Audi nella serie Endurance.

Ricordiamo che il GT World Challenge Europe Endurance Cup scatterà il weekend del 13 aprile dal circuito francese del Paul Ricard. Mentre la serie Sprint prenderà il via dall’iconico tracciato di Brands Hatch, in Inghilterra, il fine settimana del 4 maggio.

GT World Challenge Europe 2025: Elenco Iscritti Endurance Cup Elenco Iscritti Sprint Cup