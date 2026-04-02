GT World Challenge Europe: Lance Stroll debutta sulla Aston Martin Vantage GT3 al Paul Ricard

LE CASTELLET – Nel panorama sempre più dinamico del motorsport internazionale, i confini tra le diverse categorie stanno diventando sempre più sottili. Non è più raro vedere piloti di Formula 1 avvicinarsi al mondo delle gare Endurance e delle vetture GT. Dopo il caso di Max Verstappen che tenta la scalata alla 24 Ore del Nürburgring, anche Lance Stroll ha deciso di cimentarsi in questa nuova sfida annunciando la sua partecipazione alla gara inaugurale del GT World Challenge Europe Endurance Cup 2026.

Il debutto del pilota canadese avverrà sul tracciato del Paul Ricard, nel weekend del 12 aprile, in occasione della tradizionale 1.000 km di Le Castellet, una gara della durata di sei ore che segna l’inizio della stagione Endurance della serie europea. Per il ventisettenne si tratta di un passaggio particolarmente interessante, non solo per l’ occasionale cambio di categoria, ma anche perché sarà la sua prima esperienza al volante di una vettura GT3, un mondo profondamente diverso rispetto alle monoposto di Formula 1.

La partecipazione di Stroll è stata resa possibile da una circostanza straordinaria: il rinvio del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, dovuto alle tensioni geopolitiche che stanno interessando il Medio Oriente. Una pausa forzata che il canadese ha deciso di sfruttare non per riposarsi, ma per ampliare il proprio bagaglio di esperienza cimentandosi in pista in una categoria inedita per lui. Stroll avrà quindi l’opportunità di misurarsi con una disciplina che negli ultimi anni ha conquistato un crescente prestigio.

Il pilota sarà al volante della Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo schierata dal team Comtoyou Racing, squadra belga vincitrice della 24 Ore di Spa nel 2024. L’equipaggio sarà composto anche dallo spagnolo Roberto Merhi, ex pilota di Formula 1 con una solida esperienza nelle competizioni GT maturata negli ultimi anni, e dal giovane talento Mari Boya, membro della Driver Academy Aston Martin e attualmente impegnato nel percorso di crescita verso le categorie superiori.

Per Merhi, questa rappresenta una nuova occasione per mettere a frutto la sua esperienza nelle vetture a ruote coperte, dopo le stagioni disputate nel Super GT giapponese nella categoria GT300. Per Boya, invece, si tratta di un debutto assoluto nel mondo delle GT3. Mentre per Stroll sara un ritorno alle gare Endurance, il canadese ha infatti preso parte a due 24 Ore di Daytona, una con i Daytona Prototype e una con i prototipi di classe LMP2.

La Aston Martin Vantage GT3 numero 18 sarà iscritta nella classe Pro, la più competitiva dello schieramento, all’interno di una griglia che per la gara inaugurale conterà ben 59 vetture, di cui 18 nella classe regina. Numeri che testimoniano la crescita costante del GT World Challenge Europe, ormai punto di riferimento assoluto per le competizioni GT a livello globale.

Uno degli aspetti fondamentali sarà l’adattamento di Stroll alla vettura. Le GT3 richiedono uno stile di guida differente rispetto alle monoposto di F1: più peso, meno carico aerodinamico e una maggiore enfasi sulla gestione degli pneumatici e dei consumi. Inoltre, il traffico in pista, con vetture di diverse classi e livelli di competitività, rappresenta una sfida ulteriore, soprattutto per un pilota abituato a gare più “lineari” come quelle della Formula 1.

Per prepararsi al meglio, è probabile che Stroll partecipi anche al Prologo ufficiale, previsto l’8 e il 9 aprile sempre al Paul Ricard, una due giorni di test fondamentale per prendere confidenza con la Vantage GT3 Evo e affinare l’intesa con i compagni di squadra. Un passaggio quasi obbligato per chi, come lui, si affaccia per la prima volta a questo tipo di competizioni.