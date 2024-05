GT World Challenge Europe: BMW domina nella notte con Weerts e Vanthoor, Valentino Rossi ancora a podio

MISANO ADRIATICO – Non accenna a placarsi il dominio BMW. Anche con il calare della notte la M4 GT3 si è rivelata la vettura da battere nel GT World Challenge Europe Sprint Cup. Secondi nella prima gara, questa sera Charles Weerts e Dries Vanthoor si sono presi la rivincita conquistando il meritato successo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il team WRT ancora una volta ha occupato due gradini del podio grazie al terzo posto ottenuto da Maxime Martin e Valentino Rossi, per il centauro di Tavullia quello di Misano è stato il suo miglior fine settimana da quando partecipa al GT World Challenge.

La supremazia messa in mostra da Weerts e Vanthoor è stata lampante. La coppia della BMW ha condotto la gara dalla prima all’ultima curva. Dapprima è toccato al poleman Weerts gestire la partenza e le prime fasi, condizionate anche da una safety car per via del testacoda di Stephane Denoual allo spegnimento dei semafori. Ceduto il volante a Vanthoor, il belga ha poi gestito il vantaggio fin sotto la bandiera a scacchi. Dopo la vittoria a Brands Hatch, l’equipaggio del WRT è stato il primo a ottenere il secondo successo stagionale.

Se la vittoria non è mai stata messa in discussione, la gara è stata animata dalla lotta per la seconda posizione. Partito quinto, Rossi ha subito provato a sopravanzare Simon Gachet. Il vincitore di gara 1 ci è riuscito nel corso del sesto passaggio per poi mettersi nella scia di Giacomo Altoè. L’italiano, però, si è rivelato un osso duro da sorpassare in pista, così il muretto del WRT ha provato a sopravanzare la Ferrari dell’Emil Frey Racing ai box. Questa volta il team WRT ha optato per un overcut effettuando il cambio pilota il giro successivo rispetto a quanto fatto dall’Emil Frey. Ancora una volta la strategia ha pagato: Martin, subentrato a Rossi, si è ritrovato davanti a Thierry Vermeulen, salito sulla Ferrari al posto di Altoè.

Terzo, Martin nel giro di poche tornate ha ricucito il distacco su Maro Engel, al volante della Mercedes guidata nel primo stint da Lucas Auer. Il duello è entrato subito nel vivo con Engel che è riuscito a chiudere ogni varco neutralizzando tutte le manovre di sorpasso messe in atto da Martin. Il belga, in coppia con Rossi, si è quindi dovuto accontentare del gradino più basso del podio. Quarto posto per Altoè e Vermeulen, con quest’ultimo che ha provato a inserirsi nel duello per il secondo posto ma senza successo. Top 5 completata dalla Porsche di Patrick Niederhauser e Sven Müller.

Decimi assoluti, Sam de Haan e Calan Williams, al volante della BMW M4 GT3 del WRT, hanno conquistato nuovamente la vittoria in Silver Cup. A completare il podio di classe la coppia dell’Audi del Sainteloc Racing Gilles Stadsbader-Ivan Klymenko seguita dalla Ferrari AF Corse di Sean Hudspeth e Jef Machiels, quest’ultimo autore di un innocuo testacoda nelle fasi finali della gara.

Tripletta Audi in Gold Cup. Lucas Legeret e Gachet, undicesimi assoluti, hanno vinto davanti Max Holger e Luca Engstler, nuovamente secondi, e Gilles Magnus-Paul Evrard. A trionfare in Bronze Cup la coppia dello Sky Tempesta Racing composta da Eddie Cheever e Jonathan Hui. L’equipaggio della Ferrari ha preceduto la BMW di Dan Harper-Darren Leung che, proprio nelle ultime battute, ha strappato il secondo posto alla Lamborghini dell’Imperiale Racing di Ugo de Wilde e Dmitry Gvazava.

GT World Challenge Europe Sprint Cup – Misano Adriatico: Risultati Gara 2