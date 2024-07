Europe Sprint Cup: Engel e Auer (Mercedes) vincono a Hockenheim e salgono in vetta al campionato, Ferrari trionfa in Silver Cup

HOCKENHEIM – Vittoria sofferta ma, al contempo, dolcissima quella messa a segno da Maro Engel e Lucas Auer in Germania. Trionfando nella prima gara di Hockenheim, la coppia della Mercedes Winward è tornata al comando del GT World Challenge Europe Sprint Cup, superando la BMW di Charles Weerts e Dries Vanthoor, arrivati secondi al termine di una gara all'insegna della rimonta.

Nella prima parte della gara, Eliseo Donno ha dominato. Partito dalla pole position, il pugliese della Ferrari AF Corse ha approfittato del duello tra Ben Green e Auer per prendere un vantaggio significativo. Nel frattempo, a centro gruppo, le BMW M4 GT3 hanno compiuto una straordinaria rimonta, favorite da una modifica al BoP (Balance of Performance) da parte di SRO, che ha alleggerito le BMW di 5 kg e appesantito le Ferrari 296 GT3 di altrettanti chili.

Questa modifica ha permesso a Weerts, che aveva avuto una qualifica deludente, di risalire rapidamente ai margini della zona punti dopo solo cinque giri. Anche gli altri piloti al volante della BMW M4 GT3, Dan Harper e Calan Williams, sono sembrati nettamente più veloci rispetto agli avversari. In particolare Harper è riuscito a conquistare il terzo posto a spese di Green, il quale era stato precedentemente superato da Auer, poco prima dell’apertura della finestra per il cambio pilota obbligatorio.

Come prevedibile, i pit-stop sono stati decisivi per l’esito della gara. I primi a rientrare ai box sono stati Green, al volante della Ferrari dell’Emil Frey Racing, e Weerts. Pur uscendo alle spalle della 296 GT3, ora nelle mani di Konsta Lappalainen, Vanthoor ha sfruttato la maggior potenza della sua BMW per sorpassare il finlandese della Ferrari già nel primo giro di rientro in pista.

Anche il team Winward ha optato per un undercut al fine di scavalcare la Ferrari AF Corse del leader Donno. La strategia si è rivelata vincente e, complice una sosta più lenta da parte della squadra italiana, Engel si è ritrovato al comando delle operazioni seguito dalla BMW di Vanthoor. L’ultima frazione di gara ha visto il tedesco e il belga arrivare ai ferri corti per la supremazia. Il duello, senza esclusione di colpi, è stato vinto da Engel che ha così tagliato il traguardo per primo con un margine di poco superiore al secondo.

Terzo posto per la Ferrari griffata Emil Frey Racing della coppia Green-Lappalainen che ha preceduto la rossa di Donno e Thomas Fleming. Scivolato al quinto posto dopo la sosta ai box, Fleming si è reso protagonista di uno spettacolare sorpasso ai danni di Sam De Haan che gli ha permesso di conquistare la vittoria in Silver Cup. Sesta piazza, e trionfo in Gold Cup, per la coppia Lamborghini composta da Max Hofer, Luca Engstler. A seguire la Porsche di Sven Müller e Patric Niederhauser che hanno approfittato della penalità infilata alla Ferrari di Giacomo Altoè e Thierry Vermeulen per salire in settima posizione.

Risultato positivo per l’equipaggio tutto tricolore del Tresor Attempto Racing. Al termine di una gara consistente, Lorenzo Patrese e Lorenzo Ferrari hanno conquistato il terzo posto in Gold Cup alle spalle dell’Audi di Gilles Magnus e Paul Evrard. Quindicesimo posto assoluto e vittoria di classe Bronze per la BMW M4 GT3 del Century Motorsport di Harper e Darren Leung. Il tracciato di Hockenheim si è rivelato più indigesto del previsto per le Aston Martin Vantage. Solamente diciassettesimi Mattia Drudi e Nicolas Baert, risultati i piloti più veloci del Comtoyou Racing.

GT World Challenge Europe Sprint Cup – Hockenheim: Risultati Gara 1