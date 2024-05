GT World Challenge Europe Sprint Cup: Valentino Rossi concede il bis e trionfa di nuovo a Misano

MISANO ADRIATICO – Il Dottore è tornato al successo nel GT World Challenge Europe Sprint Cup. A meno di un anno di distanza, Valentino Rossi e Maxime Martin si sono ripetuti trionfando sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Al termine di una gara tirata e vissuta con il fiato in gola, la coppia della BMW ha preceduto i compagni di squadra Dries Vanthoor e Charles Weerts regalando, così, una doppietta al team WRT.

Partito dalla pole Martin ha condotto magistralmente il suo stint. Dopo aver gestito la partenza, il belga ha subito preso il largo con la sua BMW seguito da Marvin Dienst, lesto a beffare Ben Green e Mattia Drudi per salire al secondo posto. Ad animare la gara ci ha pensato Vanthoor protagonista di una furiosa rimonta. Scattato sesto, Il belga si è fatto subito largo a suon di sorpassi per poi trovarsi nella scia della Ferrari di Green. I due hanno dato vita a un duello intenso senza esclusione di colpi ma, ad avere la meglio, è stato il pilota BMW risalito in zona podio.

Ancora non soddisfatto, Vanthoor ha quindi messo nel mirino Dienst chiudendo il divario proprio in corrispondenza dell’apertura della finestra per il cambio pilota. Il sorpasso nei confronti della Porsche del team Dinamic GT è arrivato in occasione del pit stop. Tuttavia Weerts, salito in macchina al posto di Vanthoor, si è ritrovato alle spalle di Rossi, subentrato a Martin il giro prima.

La seconda fase della gara ha visto Weerts chiudere il divario e farsi sempre più minaccioso alle spalle dell’ex campione di MotoGP. Rossi, nel corso del suo stint, è però riuscito a tenere i nervi saldi mostrando una freddezza invidiabile nel gestire la gara. Il pilota di Tavullia non ha sbagliato nulla tagliando per primo il traguardo con un margine di due decimi sul compagno di squadra. Proprio come lo scorso anno, Rossi ha mandato in visibilio i suoi tifosi accorsi numerosi sugli spalti del circuito intitolato a Marco Simoncelli.

Secondi, Vanthoor e Weerts hanno già messo in chiaro l’intenzione di conquistare la vittoria nella seconda gara, prevista questa sera, visto che partiranno dalla pole position. A completare il podio sono stati Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè che, grazie a un pit stop anticipato, sono riusciti a balzare dalla nona alla terza posizione. La coppia dell’Emil Frey Racing ha preceduto la Ferrari 296 GT3 dei compagni di squadra Konsta Lappalainen e Green. Partiti ventunesimi, Maro Engel e Lucas Auer hanno conquistato la top 5 a suon di sorpassi.

Sesto posto assoluto e vittoria in Silver Cup per Calan Williams e Sam de Haan. La coppia della BMW M4 GT3 griffata WRT ha preceduto la Porsche 911 di Patric Niederhauser e Sven Müller, settimi, e la McLaren di Benjamin Goethe e Tom Gamble. Seconda vittoria stagionale in Gold Cup per Gilles Magnus e Paul Evrard. Tredicesimi assoluti, l’equipaggio Audi Sainteloc Racing ha avuto la meglio su Luca Engstler e Max Hofer, scendi di classe, e la coppia del Racing Team Turkey Charlie Eastwood e Salih Yoluc.

Strepitoso successo in Bronze Cup per il team Dinamic GT. Autore del quarto crono nella qualifica di ieri, Dienst è riuscito a chiudere il suo stint in seconda posizione. Preso il volante della Porsche, Philipp Sager è riuscito a tenere un buon passo. Nonostante la perdita del passaruota anteriore destro della 911 RSR, l’austriaco è riuscito a difendersi dagli attacchi di Darren Leung prima che quest’ultimo finisse in testacoda. A completare il podio la coppia dell’Imperiale Racing Ugo de Wilde-Dimitry Gvazava e l’Audi del Tresor Attempto Racing di Andrey Mukovoz-Dylan Pereira.

GT World Challenge Europe Sprint Cup – Misano Adriatico: Risultati Gara 1