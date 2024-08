GT World Challenge Europe: svelato il calendario 2025 con 10 eventi. Confermate le gare di Monza e Misano

NÜRGBURG – In occasione della tappa del Nürburgring, SRO ha ufficializzato il calendario della prossima stagione del GT World Challenge Europe. Il calendario 2025, come da tradizione, sarà composto da dieci eventi in totale, suddivisi equamente tra la serie Endurance Cup e quella Sprint Cup. Confermate le tappe italiane di Monza, che ospiterà la gara Endurance, e di Misano che farà da palcoscenico alle due gare Sprint.

Esattamente come avvenuto quest’anno, l’apertura stagionale avverrà nuovamente sul tracciato francesedel Paul Ricard. Il circuito transalpino ospiterà dapprima il Prologo, previsto il 10 e l’11 marzo. Vetture e piloti resteranno in Francia per l’avvio del campionato. Infatti il Paul Ricard ospiterà, il fine settimana del 13 aprile, la gara Endurance che si disputerà, così come avvenuto lo scorso anno, sulla distanza di 6 ore.

Dopo quasi un mese di sosta, l’avvio della serie Sprint Cup avverrà invece in Inghilterra, il fine settimana del 4 maggio, sull’iconico tracciato di Brands Hatch. Sarà la volta della sessione di test in vista della 24 Ore di Spa-Francorchamps, il 13 e 14 maggio, prima di trasferirsi in Olanda dove si terrà il secondo appuntamento della Sprint Cup. Per l’occasione, il weekend del 18 maggio, dopo un anno sabbatico farà il suo ritorno nel GT World Challenge Europe il circuito di Zandvoort.

Il campionato sbarcherà la prima volta in Italia. Toccherà a Monza, il fine settimana del 1° giungo, ospitere la seconda tappa dell’Endurance Cup in preparazione della 24 Ore di Spa che andrà in scena il 28 e 29 giugno. A luglio il GT World Challenge tornerà nuovamente in Italia, ma questa volta a Misano per la tappa della serie Sprint, in scena dal 18 al 20 luglio. Ritornato quest’anno in calendario, il tracciato francese di Magny-Cours ospiterà, il fine settimana del 3 agosto, il quarto evento della Sprint Cup.

Conclusa la pausa estiva, il campionato riprenderà con la serie Endurance e la gara del Nürburgring prevista il 31 agosto. Si andrà alla volta della Spagna per il doppio appuntamento di Valencia e Barcellona. Il circuito intitolato a Ricardo Tormo, nel fine settimana del 21 settembre, ospiterà l’ultimo appuntamento della Sprint Cup. Infine il tracciato del Montmelò, a metà ottobre, farà da palcoscenico all’evento finale della serie Endurance.

Il calendario del GT World Challenge Europe Endurance e Sprint 2025

10-11 marzo - Prologo Paul Ricard

13 aprile - Paul Ricard (Endurance Cup)

4 maggio - Brands Hatch (Sprint Cup)

13-14 maggio - Test 24 Ore di Spa

18 maggio - Zandvoort (Sprint Cup)

1 giugno - Monza (Endurance Cup)

28-29 giugno - 24 Ore di Spa (Endurance Cup)

20 luglio - Misano (Sprint Cup)

3 agosto - Magny-Cours (Sprint Cup)

31 agosto - Nurburgring (Endurance Cup)

21 settembre - Valencia (Sprint Cup)

12 ottobre - Barcellona (Endurance Cup)