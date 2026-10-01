GT World Challenge: Max Verstappen debutta a Portimão con la Mercedes AMG GT3

SEPANG - La passione per le corse è inarrestabile. Non sarà necessario attendere la prossima stagione per vedere Max Verstappen nuovamente al volante della Mercedes AMG GT3 del Verstappen Racing nel GT World Challenge Europe. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha infatti confermato la propria partecipazione alla finale della Endurance Cup, in programma a Portimão dal 16 al 18 ottobre. Per l’olandese si tratterà del debutto nella serie organizzata da SRO, dopo le numerose esperienze maturate nelle competizioni GT3.

Verstappen salirà sulla Mercedes numero 3 del suo team, gestita in pista da 2 Seas Motorsport, dividendo l’abitacolo con il confermato Chris Lulham e con Ben Barnicoat. La composizione dell’equipaggio è stata resa necessaria dalla concomitanza tra la gara portoghese e la 6 Ore di Barcellona del FIA WEC. Il calendario del Mondiale Endurance è stato infatti modificato nel corso della stagione, portando alla sovrapposizione dei due appuntamenti e costringendo Jules Gounon e Dani Juncadella, abituali compagni di Lulham, a privilegiare i rispettivi impegni con Alpine e Genesis.

«So che due dei miei piloti non ci saranno, quindi altri due dovranno prendere il loro posto e non vedo l’ora di correre - ha spiegato Verstappen, confermando così definitivamente la propria presenza in Portogallo - Saranno sette settimane molto impegnative, ma me le godrò. Vediamo cosa riusciremo a fare a Portimão. Mi piace molto la pista e mi piace il Portogallo, quindi cercheremo di disputare un buon fine settimana».

L’appuntamento portoghese si inserisce nella settimana di pausa tra due triplette consecutive di Formula 1, portando a sette i weekend consecutivi in cui il pilota Red Bull sarà impegnato in pista. Un calendario particolarmente intenso che non ha però frenato la volontà dell’olandese di tornare al volante di una GT3, categoria nella quale ha dimostrato di essere particolarmente competitivo.

Il debutto nel GT World Challenge rappresenterà anche il ritorno di Verstappen alle competizioni GT3 dopo la 24 Ore del Nürburgring dello scorso maggio. Al volante della Mercedes del Verstappen Racing, l’olandese era stato tra i protagonisti della maratona tedesca, rimanendo a lungo in lotta per la vittoria prima che un problema all’albero di trasmissione costringesse la vettura al ritiro nelle fasi finali. Anche Barnicoat vanta un precedente con 2 Seas Motorsport, avendo disputato lo scorso anno un’apparizione nella tappa del GT World Challenge al Nürburgring.

Il programma GT3 del campione olandese si è sviluppato parallelamente alla crescita del team Verstappen Racing, presente nel GT World Challenge Europe dal 2025 e passato quest’anno alla classe Pro con la Mercedes-AMG GT3 Evo. La squadra ha già raccolto una vittoria assoluta nella Sprint Cup a Magny-Cours e il primo podio nella Endurance Cup al Nürburgring. Il percorso verso Portimão, tuttavia, è stato condizionato dai ritiri di Monza e della 24 Ore di Spa, che hanno compromesso la corsa al titolo Endurance.

La gara portoghese rappresenterà inoltre un confronto particolarmente interessante per Verstappen, che si troverà a condividere la griglia con Valentino Rossi, impegnato nella classe Pro al volante della BMW M4 GT3 del team WRT. Sarà la prima volta che i due si affronteranno direttamente in una gara GT3, aggiungendo ulteriore interesse alla finale dell’Endurance Cup.

Verstappen guarda però anche oltre Portimão. L’olandese ha già manifestato interesse per una nuova partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring nel 2027 e per la 24 Ore di Spa-Francorchamps, due appuntamenti che, allo stato attuale, non dovrebbero entrare in conflitto con il calendario di Formula 1. La trasferta portoghese sarà quindi un nuovo capitolo nel percorso del quattro volte iridato nel mondo delle GT3 e un banco di prova in vista dei possibili impegni futuri.