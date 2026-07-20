GT World Challenge, oltre 26 mila spettatori a Misano per il weekend della Sprint Cup. La Bmw M4 di Vale Rossi sfiora il podio

Si è chiuso con oltre 26.000 presenze il weekend del GT World Challenge Europe al Misano World Circuit, dove l'evento ha registrato un incremento di pubblico del 10% rispetto all'edizione dello scorso anno. Sul fronte sportivo, il protagonista più atteso era Valentino Rossi, impegnato davanti al pubblico di casa insieme a Max Hesse sulla Bmw M4 GT3 Evo del Team Wrt. Dopo un weekend ricco di colpi di scena, il nove volte campione del mondo della MotoGP ha sfiorato il podio in Gara 2, chiudendo in quarta posizione alle spalle della Mercedes-AMG del Winward Racing guidata da Lucas Auer e Maro Engel. A conquistare entrambe le gare del fine settimana sono stati invece Charles Weerts e Kelvin van der Linde, che con la Bmw numero 32 del Team Wrt hanno centrato una preziosa doppietta tornando al comando della classifica della Sprint Cup.

In Gara 2 il secondo posto è andato alla Mercedes-Amg GT3 Evo del Verstappen Racing affidata a Daniel Juncadella e Jules Gounon. Più complicata la prova del sabato per Rossi e Hesse. Scattato dalla pole position, il pilota italiano è stato coinvolto nelle prime fasi in un contatto con Ricardo Feller e Andrea Frassinetti che ha condizionato la corsa. Una successiva penalizzazione di dieci secondi per una procedura di partenza irregolare ha relegato l'equipaggio al sesto posto finale. Sul fronte degli eventi collaterali, il debutto dell'ElektronFest ha animato il paddock con le esibizioni dei Planet Funk, L3UM4S, Dj Ralf, affiancato per l'occasione dallo stesso Valentino Rossi, oltre a Deledda, Viceversa, Cromadisco e Fresco.

Tutto esaurito anche per Dinner in the Sky, l'esperienza gastronomica sospesa a cinquanta metri d'altezza che ha registrato il sold out in tutti i turni previsti durante il weekend. Tra gli ospiti del circuito, anche Aaron Slight, vicecampione del mondo Superbike nel 1998, tornato a Misano dopo ventisei anni dall'ultima apparizione sulla pista romagnola. Il fine settimana ha ospitato infine il tradizionale Rooftop Party, appuntamento dedicato ai partner del Misano World Circuit e alle istituzioni del territorio, che quest'anno ha fatto anche da cornice al lancio ufficiale dell'ElektronFest.