GT World Challenge: Valentino Rossi prosegue con BMW e torna nella serie europea, obiettivo conquistare la 24 Ore di Spa

MONACO DI BAVIERA – Valentino Rossi ha finalmente sciolto le riserve sul proprio futuro agonistico, mettendo fine alle indiscrezioni che lo avevano accompagnato nelle ultime settimane. Il “Dottore” continuerà la sua avventura con BMW, con cui ha siglato un rinnovo triennale, e resterà legato al Team WRT, squadra con la quale ha costruito un percorso solido e duraturo nel mondo delle competizioni GT. Dopo due stagioni nel FIA WEC, però, il pilota di Tavullia ha deciso di voltare pagina, tornando a tempo pieno nel GT World Challenge Europe, dove sarà impegnato sia nella Sprint Cup che nella Endurance Cup.

La scelta di lasciare il Mondiale Endurance non è legata a motivazioni tecniche o sportive, ma piuttosto a un’esigenza personale. Le numerose trasferte extraeuropee previste dal calendario WEC hanno infatti comportato lunghi periodi lontano da casa, un aspetto che Rossi ha valutato con attenzione anche alla luce della sua vita privata e della presenza delle due figlie piccole. Da qui la decisione di concentrarsi su una serie come il GT World Challenge Europe che, pur presentando un programma intenso, si sviluppa esclusivamente nel Vecchio Continente, permettendo una gestione più equilibrata degli impegni.

Il ritorno nella serie SRO segna anche una sorta di ritorno alle origini per Rossi, che proprio nel GT World Challenge ha raccolto alcuni dei suoi migliori risultati in carriera automobilistica, a partire dalle tre vittorie consecutive ottenute a Misano. A quarantasei anni, il nove volte campione del mondo MotoGP continua quindi a dimostrare una competitività e una motivazione fuori dal comune, affrontando una stagione che lo vedrà impegnato su più fronti e con un programma particolarmente ambizioso.

Accanto a lui ci saranno due volti nuovi, ma già ben noti nell’ambiente di BMW Motorsport. Max Hesse e Dan Harper rappresentano il presente e il futuro del marchio bavarese nelle competizioni GT. I due giovani piloti, dopo aver completato il programma BMW Junior Team, si sono messi in grande evidenza nella passata stagione conquistando il titolo in GTD Pro nella Michelin Endurance Cup dell’IMSA SportsCar Championship al volante della BMW M4 GT3 del Paul Miller Racing. Un successo impreziosito dalle vittorie ottenute su tracciati iconici come Watkins Glen e Road Atlanta, oltre alle esperienze maturate anche nel GT World Challenge Europe Endurance Cup con il team Rowe.

Il legame tra Rossi e Hesse non è del tutto inedito, dal momento che i due avevano già condiviso l’abitacolo della BMW M4 GT3 in occasione della 24 Ore di Dubai del 2023. Proprio Hesse sarà il compagno fisso del pilota italiano per l’intero arco della stagione nel GT World Challenge Europe, mentre Dan Harper si unirà all’equipaggio nelle cinque gare della Endurance Cup, inclusa la classica 24 Ore di Spa-Francorchamps, appuntamento cardine della stagione del GT World Challenge.

Il programma di Valentino Rossi non si esaurirà però all’interno del perimetro europeo. Il pilota marchigiano sarà infatti al via anche della 12 Ore di Bathurst, gara di apertura dell’Intercontinental GT Challenge, affrontando la sfida del Mount Panorama al volante della BMW M4 GT3 del Team WRT. Per l’occasione, Rossi potrà contare su due compagni di squadra di assoluto livello come Raffaele Marciello e Augusto Farfus, in un equipaggio che punta, senza mezzi termini, alla conquista della vittoria assoluta.

Rossi ha così commentato il suo rinnovo con BMW: «Correrò nel GT World Challenge e sono molto contento perché è un campionato che mi piace tanto e al quale ho preso parte all'inizio della mia carriera in auto. Negli ultimi due anni ho corso nel Mondiale, ma ho deciso di cambiare è stata una scelta di campo, ma sono davvero molto contento perché il campionato europeo è sicuramente divertentissimo».