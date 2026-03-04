Guerra in Iraq, la MotoGp mette le mani avanti: il ceo Ezpeleta: «Difficile andare in Qatar ad aprile, ma aspettiamo»

«E difficile per noi andare in Qatar il 12 aprile. Non posso dire ora che ci andremo, ma neanche che non ci andremo». E' questa la risposta che il ceo di MotoGP Sports Entertainment Group, Carmelo Ezpeleta, ha dato a chi gli chiedeva che impatto può avere la guerra in Iran sul calendario del motomondiale, che dopo le tappe in Brasile (20-22 marzo) e Stati Uniti (27-29 marzo) prevede come quarta prova il Gp del Qatar. «Dobbiamo aspettare. Stiamo parlando con il Qatar da quando tutto è iniziato domenica scorsa. Aspettiamo notizie da lì e poi prenderemo una decisione», ha affermato ancora Ezpeleta durante un evento in Spagna.

Il Qatar ha già dovuto rinunciare alla prima prova del mondiale Endurance (Wec) di automobilismo, che era prevista sul circuito di Losail a fine marzo e invece slitterà a fine stagione, cedendo l'onore dell'apertura alla Sei ore di Imola, dal 17 al 19 aprile. Per quanto riguarda la Formula 1, nell'area coinvolta dalla guerra si dovrebbero svolgere in aprile i Gp del Bahrain e dell'Arabia Saudita, con gli organizzatori del campionato che intanto stanno valutando le scelte da prendere e le possibili alternative.