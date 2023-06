Günther trionfa a Jakarta, è la prima vittoria Maserati in FE. Una monoposto del Tridente non vinceva dal 1957 con Fangio

Maserati MSG Racing e Maximilian Günther hanno disputato una seconda gara trionfante all’E-Prix di Giacarta 2023, ottenendo la loro prima vittoria nella nona stagione di Formula E. La vittoria, che ha segnato il terzo piazzamento tra i primi tre del team nel 2023, ha segnato la prima vittoria di una monoposto del marchio Maserati nel Campionato del Mondo dopo la vittoria di Juan Manuel Fangio al Gran Premio di Germania del 1957. Max, scattato dalla pole position per finire terzo in Gara Uno, ha ripetuto l’impresa della domenica e ha continuato a guidare la classifica impostando il ritmo nell’ultima sessione di prove libere del fine settimana. Superando le qualifiche del Gruppo B e precedendo una Maserati MSG Racing 1-2, Max, insieme al compagno di squadra Edoardo Mortara, è passato alla fase del duello e ha continuato a lottare per la seconda pole position.

I due hanno sconfitto Pascal Wehrlein e Stoffel Vandoorne nei quarti di finale per affrontarsi nella penultima tappa, anche se Max ha preceduto Edo nel testa a testa. In finale, il giovane tedesco si è scontrato con Jake Dennis di Andretti ma ha superato il britannico di oltre mezzo secondo assicurandosi la seconda pole della sua carriera in Formula E e tre punti bonus. Percorrendo una distanza più lunga di 38 giri, rispetto ai 36 giri di sabato, la gestione e il risparmio energetico hanno giocato un ruolo chiave in Gara 2 e hanno definito la prima metà dell’E-Prix. Assicurandosi una buona fuga, Max ha mantenuto il comando nel primo giro mentre, dopo essere partito quarto in griglia, Edo ha perso terreno alla prima curva per emergere al sesto posto. Max ha condotto i primi quattro giri ed è rientrato in gara al terzo posto dopo aver attivato la modalità di attacco, ma con lo svolgersi della fase strategica di apertura, ha mantenuto un netto secondo posto per sfruttare il vantaggio della scia. Dennis, che ha mantenuto il comando dal sesto giro, ha attivato la sua modalità di attacco finale al giro 15 che ha permesso a Max di riprendere il primo posto e ha fornito l’opportunità cruciale di spendere l’energia risparmiata per costruire un gap.

Stabilendo un vantaggio, Max ha attivato la sua modalità di attacco finale un giro dopo, senza sacrificare la posizione in pista a Dennis, e ha ripreso il suo posto in testa al gruppo superando Mitch Evans al giro 20. Con una pista libera davanti, il 25enne ha sfruttato il suo vantaggio esistente per vincere di quasi tre secondi, per completare un fine settimana dominante in pista. Edo, che era in lotta per il podio nel corso di Gara 2, ha perso tempo dopo aver saltato la sua prima attivazione dell’Attack Mode e aver riscontrato alcuni problemi di frenata, ma è risalito fino all’ottavo posto per completare un altro piazzamento a punti doppi. Con 87 punti in classifica, Maserati MSG Racing detiene il sesto posto nel Mondiale per Squadre, superando McLaren e Nissan in classifica.