Günther (Bmw) vince il terzo EPrix di Berlino. Da Costa mantiene 68 punti di vantaggio e corre verso il titolo della FE

BERLINO – Il terzo dei sei ePrix di Berlino che chiudono la sesta stagione della Formula E è stato deciso dell'energia. Che ne finale è mancata a Jean Eric Vergne, il campione in carica della DS Techeetah, che sembrava destinato ad imitare il compagno di squadra Antonio Felix Da Costa. Dopo essere stato il più veloce nelle qualifiche ed aver ottenuto una imperiosa pole (mezzo secondo di vantaggio sul secondo), il francese si è dovuto inchinare al tedesco Maximilian Günther.

Il pilota della Bmw i Andretti aveva ottenuto il secondo tempo nella superpole, perdendo un posto in partenza grazie ad una abile manovra di Jerome D'Ambrosio (Mahindra). Ma Günther, ben consigliato dai box, si è ripreso la posizione tallonando Vergne, che non ha potuto gestire la gara con la stessa facilità con la quale l'aveva amministrata Da Costa nelle due gare precedenti.

La zampata decisiva è arrivata ad un paio di giri dal termine, mentre il “muretto” ricordava al 23enne di Obersdorf di non dimenticare quello che era accaduto a Marrakech, quando a due curve dalla fine aveva dovuto cedere il primo posto a Da Costa per salvare l'energia necessaria ad arrivare in fondo. Günther è riuscito a difendersi anche dall'assalto di Robin Frijns (Envision Virgin), al primo podio stagionale, che poteva disporre di un percentuale maggiore di “carica”.

Vergne ha salvato la terza piazza, seguito da Da Costa, che è rimasto nella “pancia” del gruppo evitando guai prima di guadagnare posizioni importanti che gli hanno permesso di mantenere 68 punti di vantaggio sul secondo della generale, che da oggi è lo stesso Günther, che ha scavalcato anche Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler), giunto ottavo. Andrè Lotterer ha riportato a punti la Porsche, quinto. Mitch Evans (Panasonic Jaguar) è tornato nella Top 10 (nono), conquistando anche il punto del giro veloce. Troppo poco per la corsa al titolo. Domenica, sempre alle 19, il terzultimo ePrix della stagione, che potrebbe già consentire al portoghese della DS Techeetah di aggiudicarsi il titolo. Nella classifica a squadre il team franco cinese si è portato a quota 188, ossia 70 punti in più rispetto alla Bmw i Andretti, che è tornata di nuovo in seconda posizione.