H-D Bagger World Cup, la 1° edizione si chiuderà dal 18 al 20 settembre al Red Bull Ring. Debuttano Wyman e Rispoli

Due gare ancora da disputare, quattro piloti in lotta per il titolo e due nuovi protagonisti sulla griglia di partenza. La prima edizione della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup si chiuderà dal 18 al 20 settembre al Red Bull Ring, in Austria, con la partecipazione degli statunitensi Kyle Wyman e James Rispoli. Per Wyman, campione in carica della Mission King of the Baggers e due volte vincitore del titolo, sarà il debutto nella serie mondiale. A schierarlo sarà Wegner Automotive x KWR, con una Harley-Davidson Road Glide da competizione numero 33, come wildcard indipendente. Il pilota porterà nel campionato l’esperienza maturata negli Stati Uniti, dove ha contribuito allo sviluppo della Road Glide insieme al team Harley-Davidson Factory Racing.

«In Austria voglio essere competitivo, ma anche godermi fino in fondo l’esperienza e divertirmi a correre con la nostra moto in un contesto completamente nuovo», ha dichiarato Wyman. «Un’occasione del genere non capita spesso e voglio sfruttarla al massimo». Rispoli entrerà invece nella formazione di Joe Rascal Racing al posto di Jordi Torres. Il campione in carica della Mission Super Hooligan National Championship, con una lunga esperienza anche nella King of the Baggers, affiancherà Archie McDonald ed Eric Granado, entrambi ancora in corsa per il titolo.

«Arrivo in Austria deciso a essere competitivo e a disputare un ottimo fine settimana, ma anche con grande rispetto per Eric Granado e Archie McDonald, entrambi in lotta per il titolo», ha spiegato Rispoli. «Non vedo l’ora di affrontare questa sfida e farò tutto il possibile per aiutare la squadra a chiudere al meglio la stagione». Per Harley-Davidson, la presenza dei due americani rappresenta un ulteriore passaggio nello sviluppo internazionale del campionato. Jeffrey Schuessler, responsabile dei programmi racing globali del marchio, ne ha sottolineato l’obiettivo: «È proprio questo che vogliamo dalla Bagger World Cup: riunire piloti provenienti da campionati e mercati diversi e farli gareggiare tutti sulla stessa identica moto, sulla scena mondiale della MotoGP».

La serie, organizzata da Harley-Davidson in collaborazione con MotoGP e riconosciuta dalla FIM, si disputa in concomitanza con alcuni appuntamenti del Motomondiale. A Spielberg arriverà il suo primo verdetto: saranno le ultime due gare a decidere chi conquisterà il titolo inaugurale.