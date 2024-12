H.O.G inverno 2024, un grande raduno a Pescara

Lo scorso fine settimana, la città di Pescara è stata teatro di un evento straordinario, l'H.O.G Inverno 2024, che ha visto la partecipazione di ben 1800 motociclette e oltre 2400 appassionati provenienti da ogni parte d'Italia. Un weekend all'insegna della passione per le moto e della condivisione tra membri della community, che ha riunito 62 Chapter italiani insieme a tre Chapter spagnoli e uno maltese.

Fondato nel 1983, l’Harley Owners Group (H.O.G.) è un club che conta oltre un milione di membri in tutto il mondo, con l'obiettivo di creare e vivere esperienze uniche in sella alle mitiche moto di Milwaukee. La H.O.G. rappresenta per i bikers un’occasione di socializzazione e di avventure indimenticabili, e quest’anno Pescara ha fatto da palcoscenico per festeggiare la conclusione della stagione motociclistica.

L’evento è iniziato venerdì 29 novembre, presso la concessionaria Dolphin Garage, dove i partecipanti sono stati accolti con calore e hanno potuto gustare il tradizionale tortellino in brodo di mezzanotte, accompagnato da musica dal vivo. La giornata di sabato ha offerto ulteriori occasioni di incontro e svago, con una vivace pista da ballo e un ristoro sempre affollato presso la concessionaria.

La serata è proseguita al Pala Dean Martin di Montesilvano, dove gli ospiti hanno potuto gustare un aperitivo e una cena indimenticabile, allietata dalle esibizioni di artisti tra cui Gianni Schiuma, la regina Live Band, Circo Nero, Evolution Art dj Remo Mariani, Andreino Bob e Totem.

Domenica è stato il giorno del saluto, con i Chapter che si sono uniti per condividere un ultimo tratto di strada verso casa, con la mente già proiettata verso i prossimi eventi del grande gruppo H.O.G.

H.O.G Inverno 2024 a Pescara ha dimostrato ancora una volta la forza e l’unità della community di motociclisti, pronti a vivere nuove avventure insieme.