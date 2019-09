Haas conferma Grosjean e Magnussen

SINGAPORE - Alla vigilia del Gran Premio di Singapore, il team Haas ha confermato Kevin Magnussen, e su questo aspetto c'erano pochi dubbi considerando la velocità e i punti portati dal danese, ma con grande sorpresa la squadra americana ha messo nero su bianco anche per Romain Grosjean. Il franco-svizzero, spesso disastroso, era dato sul piede di partenza e più volte si era intuito che il team principal Gunther Steiner voleva liberarsene. La non conferma di Nico Hulkenberg in Renault, pareva aver spianato una autostrada per il tedesco verso il team Haas, per prendere il posto proprio di Grosjean. E invece non sarà così. La continuità, l'esperienza di Grosjean maturata all'interno della squadra di Gene Haas, alla fine hanno convinto i vertici dirigenziali a mantenere l'attuale schieramento piloti. Per Grosjean quello del 2020 sarà il quinto campionato con la Haas, per Magnussen il quarto.