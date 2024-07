Haas, Esteban Ocon farà coppia con il debuttante Ollie Bearman nella prossima stagione di F1

Esteban Ocon è stato confermato come compagno di squadra di Ollie Bearman alla Haas per la stagione da debuttante di Formula Uno dell'adolescente britannico. Ocon, 27 anni, si trasferisce dall'Alpine in sostituzione di Kevin Magnussen, la cui partenza è stata confermata all'inizio di questo mese. Il pilota francese Ocon ex pilota di Force India e Renault, ha firmato un accordo pluriennale con la Haas. Parlando in vista del Gran Premio del Belgio di questo fine settimana, il round conclusivo prima della chiusura estiva della F1, Ocon ha dichiarato: «Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera in Formula 1 e di unirmi alla Haas dall'inizio della stagione 2025. Entrerò a far parte di una squadra molto ambiziosa, il cui spirito, etica del lavoro e innegabile traiettoria ascendente mi hanno davvero impressionato.

Haas ha piani entusiasmanti e obiettivi chiari per il futuro, e non vedo l'ora di lavorare con tutti a Kannapolis, Banbury e Maranello, e di far parte di questo grande progetto». Ocon ha annunciato che si sarebbe separato dall'Alpine a giugno, una settimana dopo essersi scontrato con il suo compagno di squadra Pierre Gasly a Monaco. Finora ha ottenuto l'unica vittoria sua e dell'Alpine nel Gran Premio d'Ungheria del 2021, sotto la pioggia. Ocon, che ha fatto il suo debutto in F1 nel 2016, farà squadra con Bearman, 19 anni, dopo che la promozione di quest'ultimo a un posto a tempo pieno con la Haas è stata approvata al Gran Premio di Gran Bretagna all'inizio di questo mese.