Haas presenta la nuova livrea con l'incognita prestazioni. Gene Haas: «Siamo fiduciosi su Bearman e Ocon per lo sviluppo»

Il team statunitense di Formula 1 Haas ha presentato la sua livrea per il 2026 e ha ammesso di non avere idea di come si comporterà in questa stagione, in mezzo a una serie di nuovi regolamenti. Auto più piccole e power unit che utilizzano una ripartizione equa tra benzina ed elettricità rappresentano uno dei più grandi cambiamenti nella storia di questo sport. Il proprietario Gene Haas, il cui team ha mostrato online una livrea prevalentemente bianca, ha dichiarato in un comunicato: «Come tutti i team, abbiamo affrontato la sfida di competere nel 2025, cercando di progettare e ora costruire queste vetture con i nuovi regolamenti per la stagione 2026».

«La pre-stagione sarà cruciale per capire di cosa sono capaci queste auto e come piloti, ingegneri e team in generale si adatteranno a esse. Almeno abbiamo continuità in termini di piloti, con Ollie Bearman ed Esteban Ocon, così come nei nostri team di progettazione e ingegneria». La Haas si è classificata ottava su 10 squadre la scorsa stagione, ma un nuovo team, Cadillac, si aggiungerà per il 2026, mentre la Sauber è stata acquisita da Audi, che presenterà la sua livrea a Berlino martedì. La Haas andrà a Barcellona questo fine settimana prima di svelare la vettura vera e propria il 26 gennaio durante dei test privati. Il Bahrein ospiterà i test ufficiali pre-stagionali dall'11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio, prima della prima gara della stagione in Australia l'8 marzo.