Hadjar rinuncia anche a Monza, Lawson in pista con la Red Bull. Yuki Tsunoda al volante della Racing Bulls

Il polso infortunato non è ancora guarito e così il pilota francese della Red Bull Isack Hadjar deve rinunciare anche al Gp d'Italia a Monza, la sua seconda assenza consecutiva nel mondiale di Formula 1 dopo quella del Gp d'Olanda. A fare coppia con Max Verstappen sulle monoposto anglo-austriache sarà così ancora Liam Lawson, che ha Zandvoort ha ottenuto un buon settimo posto, mentre il volante del neozelandese alla Racing Bulls sarà di nuovo affidato al giapponese Yuki Tsunoda.

Quanto ad Hadjar, la Red Bull non ha specificato la natura dell'infortunio né la durata della sua assenza, limitandosi a informare che «Isack continua a fare progressi incoraggianti dopo l'infortunio al polso subito durante la pausa estiva. Il team sta monitorando la sua riabilitazione e non correrà rischi inutili per quanto riguarda il suo ritorno alle competizioni, augurandogli una pronta guarigione».