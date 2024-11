Hamilton al volante della leggendaria McLaren MP4 di Senna al Gp del Brasile

PER MARCA

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, pilota della Mercedes e futuro in Ferrari, al volante della leggendaria McLaren MP4/5B di Ayrton Senna sabato al Gran Premio brasiliano di Formula Uno. «Adoro venire qui, sono i colori, Ayrton, la cultura. Non avrei mai pensato di guidare la macchina di Ayrton qui. Solo il pensiero di guidare quella macchina qui, è stata un'esperienza emozionante», ha detto Hamilton, che è cittadino onorario da due anni.

Con la MP4/5B, Senna vinse il campionato del mondo nel 1990, il secondo dei suoi tre titoli. Il brasiliano morì tragicamente il 1° maggio 1994 dopo un incidente mortale a Imola. Senna è ancora oggi profondamente ammirato in Brasile e spesso onorato da ex e attuali piloti. Al Gp brasiliano di questo fine settimana si sono svolti altri eventi in ricordo di Senna, tra cui un'attività a sorpresa pianificata dal quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel.