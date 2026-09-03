Hamilton arriva a Monza sulla Ferrari F40 appena restaurata

Lewis Hamilton è arrivato all'Autodromo di Monza sulla Ferrari F40, «la macchina dei suoi sogni» per sua stessa ammissione. Un'automobile, appena acquistata dal sette volte campione del mondo, con una storia unica: era rimasta chiusa per 35 anni in un garage, è stata individuata dal fondo Azimut AHE e poi restaurata con il benestare degli esperti di Maranello. Come targa per fare un breve giro tra le vie nel Parco di Monza, una placca 44, il suo numero in griglia. Hamilton ha colpito anche nel look: sotto un sole bollente, l'inglese si è presentato con un elegante doppiopetto marrone. Un legame speciale tra Hamilton e la F40. Era stato proprio quel modello, prestato da un collezionista, che il fuoriclasse britannico aveva voluto per la sua prima foto ufficiale a Maranello nel gennaio del 2025, davanti all'ufficio di Enzo Ferrari.