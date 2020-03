Hamilton in autoisolamento dopo incontro con l'attore Idris Elba, positivo al Coronavirus

Idris Elba, famoso attore inglese, è risultato positivo al Coronavirus. Direte, che c'entra questa notizia con il motorsport? Dovete sapere che all'inizio del mese, Lewis Hamilton ha incontrato Elba ad un evento pubblicitario (prima di partire per Melbourne) e così il sei volte iridato, quando ha saputo del virus che ha colpito l'attore, ha iniziato a preoccuparsi. Hamilton si è messo in isolamento volontario e via instagram ha fatto sapere che sta bene, non ha i sintomi del Coronavirus e che sono trascorsi 17 giorni da quando ha incontrato Elba. Infine, invita tutti a mantenere le distanze l'un con l'altro, di lavarsi le mani per almeno 20 secondi, e di pensare positivo.