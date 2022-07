Hamilton con Brad Pitt, e Ricciardo, si trasformano in produttori cinematografici per film e serie televisive

L'effetto Netflix con la serie docu "Drive to Survive" ha certamente acceso l'interesse di alcuni dei protagonisti del Mondiale F1 verso il mondo dello spettacolo, in particolare Lewis Hamlton e Daniel Ricciardo. Il sette volte campione del mondo, sta lavorando ad un documentario sulla propria incredibile carriera nel motorsport e alla viglia del GP di Baku non ha nascosto il secondo progetto ambizioso che lo vede coinvolto con l'attore Brad Pitt. Nelle loro intenzioni, la realizzaizone di un film sulla F1: "Non sarò attore, direi di no, non vogliamo fare una schifezza, ci servono professionisti. Con Brad Pitt stiamo passando molte ore insieme, è pazzesco. Non posso dire molto ancora sul film, se non confermare che si farà. L'unica cosa che ho chiesto e che è nelle mie responsabilità, è che nel contesto della produzione, tra il cast e il personale, siano rispettati i valori della diversità". Pitt sarà produttore con la propria Plan B Entertainment mentre Hamilton sarà il co-produttore.

Il regista è già stato scelto e si tratta di Joseph Kosinki, 48enne americano, che ha firmato film come Tron Legacy, Oblivion, Fire Squad e i recentissimi Top Gun Maverick e Spiderhead. I produttori, oltre a Pitt, sono Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films mentre Apple Tv si è aggiudicata i diritti. Si sa anche quale sarà la storia: un pilota in pensione, interpretato da Pitt, torna al volante per fare da mentore a un giovane talento della F1.

Hamilton ha spiegato: "E' veramente un progetto cool, stiamo già lavorando sulla sceneggiatura dove sono molto coinvolto, il che è divertente. Ma è stato molto difficile, se guardi tutti i film sulle corse, non puoi necessariamente dire che molti siano stati spettacolari ed è qualcosa che vogliamo cambiare. Si tratta davvero di mostrare quanto sia davvero bello questo sport per le persone che non l'hanno mai visto e anche per assicurarsi che manteniamo la vera eredità e il vero spirito delle corse nel film e nella sceneggiatura, quindi questo fa parte del mio ruolo".



Ricciardo invece, non ha nel mirino la realizzazione di un film, ma vuole dar vita ad una serie che racconti il mondo della F1. Vuole forse fare concorrenza a Netflix? Il pilota della McLaren sarà il produttore esecutivo ed alle spalle ha la piattaforma Disney Hulu. La notizia non è arrivata da Ricciardo, ma dalla rivista americana Hollywood Reporter. Si apprende che si sta cercando uno sceneggiatore e che saranno coinvolte altri produttori di spicco come ABC Signature, Lionsgate e altre persone di spicco nel mondo del cinema e delle serie televisive.