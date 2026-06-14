Hamilton commosso: «Grazie Ferrari, vittoria unica. Spero sia la prima di tante, ho i tifosi migliori del mondo»

«Devo cominciare dicendo un enorme grazie al mio team, alla Ferrari, a tutti coloro che lavorano in fabbrica. A Fred (Vasseur) per avermi portato in questo Team. Avevo iniziato con un sogno l'anno scorso, poi è passata un'annata impossibile, ma non abbiamo mai mollato la speranza, il team ha cercato sempre di tenermi su di morale, abbiamo portato miglioramenti e se questo non bastasse ho i fun migliori del mondo e abbiamo raggiunto tutto quello che insieme sognavamo».

Sono le parole del ferrarista Lewis Hamilton dopo il successo nel Gp di Catalogna di F1, il primo con la rossa. «106 vittorie, questa come la metto in classifica? Sono tutte speciali a modo loro, ma questa ha davvero qualcosa di unico. Spero sia la prima di tante, ma oggi la macchina è stata fantastica», ha aggiunto il campione britannico.