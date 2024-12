Hamilton conclude la sua era in Mercedes tra applausi e lacrime, ora l'avventura in Ferrari

Il britannico Lewis Hamilton ha concluso il suo glorioso periodo di 12 anni alla Mercedes con applausi e lacrime dopo aver concluso con un entusiasmante quarto posto partendo dalla 16esima posizione il Gran Premio di Abu Dhabi. Il sette volte campione del mondo, che compirà 40 anni prima di correre con la Ferrari la prossima stagione, ha suscitato emozioni con la sua guida e le sue parole dopo una classica guida all'assalto che lo ha visto superare il compagno di squadra George Russell all'ultimo giro. «Quando lui (l'ingegnere di gara Pete Bonnington) ha detto 'hammer time', ho notato, sul momento, che era l'ultima volta che lo sentivo dire», ha detto un emozionato Hamilton.

«In quel momento ho capito davvero. È stata una gara davvero, davvero dura, naturalmente, dove ero, non ho avuto una partenza così buona come questa qui, il mio compagno di squadra la stagione successiva (indicando il vicino pilota della Ferrari Charles Leclerc) e il primo stint è stato davvero, davvero difficile. Non stavo perdendo la speranza, ma semplicemente non stava andando così bene come pensavo. Non mi sono arreso, ho continuato a spingere e a pensare 'dai, possiamo farcela' e ho cambiato gomme e la macchina ha preso vita. Volevo concludere in bellezza e dare ogni briciolo di me alla squadra, come loro hanno dato a me in tutti questi anni», ha detto Hamilton che il prossimo anno avrà come compagno di squadra Leclerc alla Ferrari.

Prima lasciare la sua auto tra gli applausi di una folla in coro e di posare per le fotografie con i singoli membri della squadra, Hamilton aveva parlato eloquentemente dei suoi sentimenti e del suo amore per la squadra delle «frecce d'argento» in alcuni scambi radiofonici. «Quella è stata la spinta di un campione del mondo», ha detto il capo della squadra Mercedes Toto Wolff. «La spinta di un campione del mondo. Incredibile!", ha aggiunto Bonnington. «Oggi una guida stellare, amico, è stato un piacere per tutto il percorso». Hamilton ha risposto: «Il piacere è stato mio. Abbiamo sognato da soli, ma insieme ci abbiamo creduto e come squadra abbiamo raggiunto obiettivi, grazie per tutto il coraggio, la determinazione e la passione per avermi visto e sostenuto. Quello che è iniziato come un salto nel vuoto si è trasformato in un viaggio nei libri di storia. Abbiamo fatto tutto insieme e sono così grato a tutti quelli che sono tornati in fabbrica dal profondo del mio cuore. Auguro tutto il meglio».

Bonnington ha aggiunto: "È stato un viaggio incredibile e sono così grato di aver fatto parte di questo capitolo della tua vita e ti auguro il meglio per il prossimo». In un commento finale, il capo squadra Toto Wolff ha detto: «Anche noi ti amiamo e farai sempre parte della famiglia. E se non possiamo vincere noi, dovresti vincere tu». In 12 stagioni, Hamilton ha iniziato 246 gare con la Mercedes, un record per un pilota con un solo team. Ne ha vinte 84, si è assicurato altri 13 podi e ha ottenuto 78 pole position e sei dei suoi sette campionati mondiali piloti. In un post finale sui social media, ha scritto: "È stato reale. Vi amo tutti».