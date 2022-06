Hamilton, dalla pista al set. Il campione inglese “correrà” con Brad Pitt. Dopo moda e ambiente, il pilota F1 si dà al cinema

BAKU - Metti un sette volte iridato di Formula 1 ed una stella del cinema insieme per far correre una pellicola che già si annuncia campione d’incassi. Dalla pista al set Lewis Hamilton non smette di stupire cimentandosi di nuovo in una sfida diversa da quella della velocità. Ecco allora la conferma, arrivata nella conferenza stampa in vista del Gp dell’Azerbaijan’, che l’inglese della Mercedes lavorerà insieme a Brad Pitt: i due hanno raggiunto con Apple un accordo da 130 milioni di dollari per la realizzazione di un film in cui il protagonista sarà l’attore americano e interpreterà un ex pilota di F1 pronto a far crescere un collega di pista più giovane.

Il film sarà diretto da Joseph Kosinski, attualmente nelle sale con Top Gun, mentre Lewis Hamilton parteciperà al progetto per ora in qualità di produttore ma non si escludono sorprese come lasciato intendere a Baku dallo stesso pilota inglese. «È vero, farò un film sulla Formula 1 con Brad Pitt - ha annunciato il campione della Mercedes molto attivo già nel campo della moda e sempre attento alle campagne sull’ambiente, sui diritti e l’alimentazione - Per ora non posso dire di più, ma non dovrei apparire. È un gran bel progetto e stiamo lavorando alla sceneggiatura. È divertente - ammette l’inglese - passo molte ore con Brad, ed è entusiasmante. Vogliamo mantenere intatto il vero spirito delle corse».

L’ennesimo diversivo per Hamilton che dopo aver perso il duello per il titolo con Verstappen l’anno scorso ormai sembra sempre meno interessato alla sua carriera in pista con la sua Mercedes in grave ritardo in questa stagione rispetto a Red Bull e Ferrari. E anche a Baku Hamilton si è mostrato sempre attento alle tendenze modaiole presentandosi al paddock con un altro look dei suoi, questa volta meno stravagante ma pur sempre di grande tendenza e capace di attirare l’attenzione con una abbinamento di colori tra il crema e il fucsia. E l’attesa di vederlo anche in un film con uno dei suoi innumerevoli outfit già corre nell’immaginario di tifosi e appassionati.