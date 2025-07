Hamilton, l'esordio in rosso nel luna park delle sue imprese. A Silverstone punta alla prima vittoria in Ferrari

Per la prima gara in rosso nel luna park delle sue imprese, Lewis Hamilton proverà a tornare alla vittoria, questo fine settimana a Silverstone. Coinciderebbe con la prima della Ferrari in un GP nel 2025, partito pieno di aspettative e affondato sotto il peso della supremazia McLaren. L'unico sorriso di Maranello resta, per ora, il successo nella Sprint di Shanghai, proprio con Hamilton. Quasi un anno dopo aver dominato il GP “di casa”, interrompendo un digiuno di quasi 1.000 giorni con la Mercedes, «King Lewis» punta a migliorare i propri record sul leggendario circuito britannico, dove ha ottenuto nove successi e sette pole.

Salire sul gradino più alto, dopo il terzo posto in Austria, alletta anche il compagno di squadra, Charles Leclerc. «I podi danno fiducia, siamo piuttosto soddisfatti perché miglioriamo passo dopo passo. Non lo siamo totalmente perché vogliamo vincere, ma spero che qui si possa avere una possibilità e che questo weekend sia quello giusto» ha detto in conferenza stampa. «La prima parte della stagione non ha rispettato le aspettative - ha aggiunto il ferrarista -. Abbiamo cominciato l'anno sperando di ripartire da dove avevamo finito quello scorso, ma stiamo ritrovando la strada. Attendiamo gli altri aggiornamenti sperando che possano ridurre il gap. Spero in una seconda parte del campionato più luminosa».

Chiunque la portasse in dote, una vittoria sarebbe ossigeno puro per la Scuderia, l'unica tra quelle di punta (con McLaren, Red Bull e Mercedes) a non aver ancora fatto proprio un GP, dopo undici gare. Se domenica non dovesse finire tra i primi tre, Hamilton porrebbe fine a una serie di 15 podi consecutivi a Silverstone, che rappresenta ancora una volta un record assoluto su una singola pista. Grazie alle modifiche montate in Austria sulla SF-25, la Ferrari é salita al secondo posto nel mondiale costruttori. «I miglioramenti apportati a Spielberg hanno certamente contribuito al nostro buon risultato - ha detto il team principal Frederic Vasseur - e vogliamo capitalizzare questo slancio positivo prima della prossima gara». A Silverstone hanno poi tenuto banco le ultime indiscrezioni sul futuro di Max Verstappen, alimentate dal fine settimana nero di Red Bull. InAustria l'olandese é stato costretto al ritiro dopo una urto con la Mercedes di Kimi Antonelli, mentre il 16mo posto di Yuki Tsunoda ha lasciato il team a secco di punti per la prima volta da marzo 2022.

Abbastanza per convincere Verstappen, sotto contratto fino alla fine del 2028, ad andarsene prima? Secondo Sky Sport Italia, Max è in «trattative concrete» con Mercedes per il 2026. Potrebbe prendere il posto di George Russell. Il quale a queste voci ha replicato: «Non ho ancora firmato il rinnovo, ma io penso a guidare, voglio continuare qui e non sto parlando con altri team. Puoi avere un contratto, ma se non hai le prestazioni rischi di essere fuori. Non sono in questa posizione. Mi fido di Toto Wolff».