F1, GP di Shanghai, qualifica sprint: pole di Hamilton con la Ferrari, secondo Verstappen

Dimenticare Melbourne. La Ferrari è arrivata in Cina con ancora nella testa la delusione rimediata nel GP di Australia. Ma è bastato un attimo per ribaltare tutto. Dopo un turno libero positivo, nella qualifica Sprint, Lewis Hamilton ha conquistato una clamorosa pole. Il sette volte campione del mondo, nel giro finale del Q3 è stato pressoché perfetto stampando il crono di 1'30"849. Ed ecco che all'improvviso, Melbourne è divenuto un lontano ricordo.

Pole per Hamilton nella qualifica Sprint

D'accordo, si tratta della qualifica Sprint e non di quella ufficiale del Gran Premio di domenica, ma nessuno (ovviamente) si è tirato indietro. Il circuito di Shanghai, a differenza del tracciato cittadino di Melbourne, è molto tecnico, con 16 curve che mettono a dura prova l'efficacia delle monoposto. Per questo motivo la pole di Hamilton non è da sottovalutare, la SF-25 ha risposto bene e soprattutto il 40enne britannico ha dimostrato di essere in grande forma.



La minaccia per la Ferrari non è però arrivata dalla McLaren, e questa è una grande sorpresa. Vicinissimo ad Hamilton, ha infatti terminato Max Verstappen con una Red Bull-Honda confermatasi al vertice anche in Cina. La differenza tra l'inglese e l'olandese è stata di appena 18 millesimi (1'30"867) e sarà una prima fila che ci riporta a quel 2021 quando i due grandi rivali lottarono duramente per tutta quella stagione. Va anche aggiunto che si tratta della prima pole in una qualifica Sprint per la Ferrari e per lo stesso Hamilton.

Ma vediamo come si sono comportati nei tre settori la Ferrari con Hamilton e la Red Bull con Verstappen. Nel primo, Lewis è passato dopo 24"261, Max 24"269. Nel secondo settore, Hamilton 27"249, Verstappen 27"361, nel terzo settore Hamilton 39"339, Verstappen 39"237. La McLaren-Mercedes si è dovuta accontentare del terzo tempo di Oscar Piastri, a 80 millesimi dalla pole (1'30"929), non perfetto nella sua tornata finale. E' mancato all'appuntamento con le prime posizioni Lando Norris. Leader del turno libero e del Q2, il vincitore di Melbourne ha commesso un errore nel secondo settore ed ha abortito il suo giro finale. Partirà nella gara Sprint dalla sesta casella. Ma attenzione, perché la McLaren ha comunque dimostrato di essere molto veloce.

Charles Leclerc ha concluso quarto, a 2 decimi dal compagno in Ferrari. E' mancato qualcosa al monegasco, sopratutto nella difficile prima curva a destra, che chiude molto, affrontata dai due ferraristi con una diversa traiettoria, più efficace quella di Hamilton. Leclerc partirà dalla seconda fila con Piastri. In terza fila con Norris ci sarà invece George Russell con la Mercedes. Al team di Toto Wolff manca ancora qualcosa per essere al vertice. Un errore alla curva 1 ha impedito ad Andrea Kimi Antonelli di migliorare il settimo crono conclusivo rimanendo a oltre mezzo secondo da Russell.

Nel Q3 è entrata la Racing Bulls-Honda di Yuki Tsunoda. Nel Q2 il giapponese ha beneficiato della scia del compagno Isack Hadjar, che poi per un errore non è riuscito a segnare neanche un crono valido. Tsunoda nel Q3 ha poi segnato l'ottava prestazione davanti a un bravo Alexander Albon, nono con la Williams-Mercedes. Niente Q3 per Carlos Sainz, solo 13esimo. Decimo tempo per Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes che vede Fernando Alonso 11esimo. Bene la Haas-Ferrari, che cancella la pessima prova offerta in Australia. Oliver Bearman l'ha portata al 12esimo posto, male invece il suo compagno Esteban Ocon, 18esimo. Buona qualifica per Gabriel Bortoleto, 14esimo con la Sauber-Ferrari che ha dovuto registrare in penultima posizione Nico Hulkenberg, deluso dalla sua prestazione. Fuori dal Q2 le due Alpine-Renault con Jack Doohan davanti a Pierre Gasly.

E intanto si apre già un piccolo caso che coinvolge Liam Lawson. Il neozelandese è ultimo con la seconda Red Bull. Già a Melbourne, l'ex pilota della Racing Bulls (team per il quale ha ottenuto ottimi risultati) aveva sofferto. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez... la lista storica dei piloti che non si adattano alle monoposto Red Bull sempre cucite alla perfezione sulla guida particolare di Verstappen, è ormai senza fine.

Venerdì 21 marzo 2025, qualifica sprint

1 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'30"849 - Q3

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'30"867 - Q3

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'30"929 - Q3

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"057 - Q3

5 - George Russell (Mercedes) - 1'31"169 - Q3

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"393 - Q3

7 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'31"738 - Q3

8 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'31"773 - Q3

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"852 - Q3

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"982 - Q3

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"815 - Q2

12 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'31"978 - Q2

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'32"325 - Q2

14 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'32"564 - Q2

15 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - senza tempo - Q2

16 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'32"575 - Q1

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'32"640 - Q1

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'32"651 - Q1

19 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'32"675 - Q1

20 - Liam Lawson (Red Bull-Honda) - 1'32"729 - Q1