Hamilton: «Fantastico guidare la Ferrari, sto adattando mio stile di guida. C'è ancora da fare sul bilancio vettura»

"È veramente fantastico poter finalmente iniziare il primo weekend di gara con la Ferrari». Queste le parole di Lewis Hamilton dopo il debutto ufficiale con la Ferrari nelle prove libere del Gp d'Australia, prima prova del mondiale 2025 di F1. «Quella odierna è stata una giornata di apprendimento, nella quale ho continuato a comprendere la SF-25 aumentando ancora di più la mia confidenza con la monoposto. Ovviamente quasi tutto è completamente diverso da ciò a cui sono stato abituato per tanto tempo, ma la mia sfida è questa, e la sto affrontando con il massimo dell'entusiasmo», ha aggiunto il pilota britannico.

«E' stato molto emozionante, fantastico poter girare in pista con una Ferrari, è tutto diverso ma sto imparando per andare sempre più veloce. E' diversa la macchina, devo adattare il mio stile di guida, ma mi piace molto guidarla». «Non eravamo del tutto soddisfatti dopo la prima sessione, ma abbiamo fatto dei buoni progressi nella seconda riuscendo a completare anche alcuni long run, per me particolarmente importanti. C'è ancora da fare sul bilancio vettura e ci lavoreremo durante la notte, inoltre ci manca da trovare un po' di ritmo, ma era prevedibile, sono fiducioso di vedere quali miglioramenti riusciremo a fare domani».