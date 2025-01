Hamilton, iniziata l'avventura in Ferrari: l'arrivo a Maranello, la prima foto ufficiale e il post sui social: «Ricorderò questo giorno per sempre»

“Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il primo giorno da pilota Ferrari è uno di questi. […] Una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi.” Con queste parole su Twitter Lewis Hamilton ha iniziato la sua nuova avventura in Ferrari.

Hamilton, iniziata l'avventura in Ferrari: l'arrivo a Maranello, l'allenamento con il simulatore e la prima foto ufficiale. «Ricorderò questo giorno per sempre»

L'arrivo a Maranello

Per la cronaca è entrato questa mattina pochi minuti dopo le 10 su un van dai vetri oscurati dall’ingresso principale della Gestione Sportiva della Ferrari, in una giornata piena di pioggia. Dunque ad accoglierlo un clima molto inglese è iniziata così l’avventura di Sir Lewis Hamilton a Maranello. Una trentina tra tifosi, curiosi e scatenati appassionati di F.1 che non vedevano l’ora di immortalare a ogni costo il momento per postarlo sui social. Insomma, il 40enne 7 volte iridato è sbarcato nel tempio del Cavallino per la primissima giornata di lavoro, come era stato annunciato dal Ceo Benedetto Vigna la scorsa settimana a Milano. Oggi Lewis si allenerà con il simulatore, ma non scenderà in pista a Fiorano per via del meteo poco favorevole.