Hamilton: «Fiducia assoluta nella Ferrari, altre chiacchiere sono totale spazzatura»

Lewis Hamilton ha respinto le insinuazioni secondo cui stava perdendo fiducia nel nuovo team Ferrari dopo solo due gare come «totalmente spazzatura». Il sette volte campione del mondo ha avuto un inizio di vita altalenante con la Scuderia di Maranello, vincendo la gara Sprint in Cina prima che entrambe le Ferrari venissero squalificate dalla gara lunga. Il fondo sotto l'auto di Hamilton è stato ritenuto in violazione del regolamento di mezzo millimetro, mentre la macchina del compagno di squadra Charles Leclerc è stata giudicata sottopeso. Il quarantenne ha anche concluso solo 10° al suo debutto in Australia, ma Hamilton ha liquidato ogni accenno di dubbio sul suo nuovo team.

«Ho visto qualcosa sul fatto che stavo perdendo fiducia nel team, il che è una totale spazzatura. Ho il 100% di fiducia assoluta in questo team», ha detto Hamilton prima del Gran Premio del Giappone di questo fine settimana. «C'era molto clamore all'inizio dell'anno, con le persone che si aspettavano che avremmo vinto dalla prima gara o che avremmo vinto il campionato nel nostro primo anno, non era questa la mia aspettativa. Sto passando ad una nuova cultura, ad un nuovo team e ci vorrà del tempo. Ho trascorso gli ultimi due mesi osservando come funziona il team. Nella scorsa settimana sono stato in grado di prendere appunti e suggerimenti su cosa possiamo migliorare».