Hamilton, un GP da dimenticare: da terzo a sesto con malore finale e le scuse a Ferrari e tifosi

Gran premio da dimenticare, da terzo a sesto con lieve malore finale e le scuse a Ferrari e tifosi. Lewis Hamilton, complice una scelta sbagliata, resta fuori dal podio assumendosi però tutta la responsabilità dell'errore fatto in pista. «Non è arrivato il risultato che volevamo e la responsabilità è mia - dice il campione britannico, che aveva disertato le conferenze stampa post gara a causa del malessere accusato anche per il caldo soffocante sul circuito di Marina Bay -. Su una pista dove è difficile sorpassare bisogna provare qualcosa di diverso e ho scelto di partire con una gomma Medium nuova, allungando il primo stint per cercare di completare la gara con una sola sosta. Purtroppo però, la Medium non ha funzionato bene quanto la Soft. Durante la Virtual Safety Car il team mi ha richiamato ai box, ma ho mancato l'ingresso della pit lane. A quel punto ho deciso di restare in pista e provare a mantenere la posizione fino alla fine, ma negli ultimi giri ho sofferto molto il degrado gomme e ho perso tre posizioni, chiudendo sesto, un risultato che non rispecchia il potenziale odierno della vettura».

E così si è ritrovato alle spalle delle McLaren di Piastri e Norris. "È una dura lezione da imparare, ma mi assumo la piena responsabilità delle decisioni prese. Non sempre le scelte che facciamo danno i risultati attesi e riconosco di aver sbagliato - sottolinea Hamilton -, anche se mi spiace per la squadra e per i punti lasciati per strada. Avrei voluto ripagare la squadra con un risultato migliore. Continuerò a dare il massimo: non vedo l'ora di tornare a lottare fin dalla prossima gara». L'analisi in casa Ferrari punta sul bicchiere mezzo pieno, anche se l'errore dell'inglese non passa sotto silenzio. «Nel complesso è stato un weekend positivo: abbiamo conquistato il secondo e il terzo posto nella Sprint, il secondo e il terzo posto in qualifica e Charles ha chiuso nuovamente secondo, con Lewis che è arrivato molto vicino al podio - le parole del team principal Fred Vasseur -. Verstappen ha avuto un po' più di passo rispetto a noi durante tutto il fine settimana, e questo significa che abbiamo ancora del lavoro da fare per ridurre il distacco.

La squadra però ha offerto una prestazione solida e raccolto punti importanti. Dal punto di vista strategico, tutti hanno affrontato la gara con pochissime informazioni sul comportamento degli pneumatici. Quando è arrivata la virtual safety car abbiamo richiamato entrambe le vetture ai box mentre occupavano la seconda e la terza posizione. Lewis purtroppo ha mancato l'ingresso della pit lane e questo probabilmente gli è costato la possibilità di lottare per il podio. Dobbiamo evitare che situazioni del genere si ripetano. Ora valorizziamo gli aspetti positivi per tornare ad Austin più forti».