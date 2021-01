Hamilton ha conquistato un altro titolo: è stato nominato Cavaliere di sua Maestà

La Gran Bretagna, travolta dalla pandemia e dalla Brexit, non dimentica i suoi campioni. Lewis Hamilton riceverà il titolo di Cavaliere come già era accaduto in passato allo scozzese Jackie Stewart, all'inglese Stirling Moss e a Jack Brabham, australiano sì, ma terra legata al Regno Unito. E proprio il tre volte campione del mondo Stewart ha commentato: "Sono contento che siano stati giustamente riconosciuti tutti i successi che Lewis ha raggiunto nel motorsport. So quanto sia dura vincere tre mondiali di F1, non posso immaginare cosa significhi conquistarne sette, un traguardo straordinario".

Per Hamilton, l'ennesimo punto massimo di una carriera entusiasmante. Ma il titolo di Cavaliere di sua Maestà non è stata l'unica onorificenza raggiunta. Per la TV inglese BBC è stato lo sportivo più importante del 2020, il famoso Time nella sua classica classifica degli uomini e delle donne più influenti dell'anno lo ha inserito tra i top 100 per il lsuo grande sostegno al movimento Black Lives Matters. Anche Toto Wolff, team principal Mercedes, ha commentato la notizia. "Il Regno Unito può essere orgoglioso di avere un campione e un ambasciatore del calibro di Lewis Hamilton. Quest'anno ha unito la sua eccellenza in pista con una voce autorevole nel combattere le discriminazioni. Nel 2020 è stato un leader sotto ogni aspetto".